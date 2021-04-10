Видео: внутренняя конструкция двухэкранного планшета Microsoft Surface Neo

Энтузиаст Каликс Хикари (Calyx Hikari) сумел раздобыть прототип планшета Surface Neo с двумя экранами, который Microsoft представила в октябре 2019 года, но так и не выпустила на рынок. Устройство должно было работать под управлением Windows 10X и дополнять смартфон Surface Duo. Последний задержался на год, ну а судьба более крупного компаньона остаётся неизвестной.

Видео: внутренняя конструкция двухэкранного планшета Microsoft Surface Neo

(The Verge)

Однако до сих пор Microsoft уверяла, что устройство просто отложили, а не отменили. Глава подразделения аппаратных решений Microsoft Панос Панай (Panos Panay) сказал тогда: «Neo задерживается. Я хочу правильно выбрать время для запуска этого продукта с надлежащим окружением. Мы верим в эту концепцию, формат и размер. Это будет прекрасное дополнение к Duo с Windows, и я очень рад этому. Это продукт, который мне близок и дорог». Теперь, год спустя, когда Windows 10X перенацелена на ноутбуки, а не на планшеты, едва ли стоить ожидать, что устройство поступит в продажу в скором времени.

Видео: внутренняя конструкция двухэкранного планшета Microsoft Surface Neo

(The Verge)

К сожалению, запечатлённый на коротком видео Каликса Хикари прототип не имеет обоих экранов, а потому в работе планшет посмотреть не удастся. Зато можно оценить размещение различных компонентов. В отличие от Surface Duo, у раскладного планшета только один порт USB-C и нет сканера отпечатков пальцев. В каждой из створок установлен аккумулятор: в левой он имеет ёмкость 1260 мА·ч, а в правой — 2270 мА·ч.

Это видео продолжает вселять надежду на появление оригинального устройства, пусть и в отдалённой перспективе. Согласно неофициальным сообщениям, Microsoft позволит использовать все возможности двух экранов в Windows 10X лишь в 2022 году — возможно, именно тогда компания предпримет ещё одну попытку воплотить своё новаторское видение в жизнь.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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