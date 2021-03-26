"Киевстар" предупреждает о возможных сбоях при пополнении счета

В компании "Киевстар" предупредили о возможных сбоях при пополнении счетов мобильных телефонов. В компании также назвали время, когда это может произойти и объяснили, с чем это связано.

С 31 марта на 1 апреля, в течение суток, компания "Киевстар" намерена проводить работы, связанные с обновлением компьютерных систем. Это масштабное обновление затеяно, чтобы улучшить качество обслуживания звонков клиентов, а также качество домашнего интернета. Работы будут проводиться с 22:00 31 марта до 20:00 1 апреля.

При этом никаких проблем ни с телефонной связью, ни с интернетом у клиентов "Киестар" быть не должно. Все будет работать в обычном режиме: телефонные звонки, SMS-сообщения, домашний интернет, роуминг.

Проблемы могут возникнуть лишь в случае пополнения счетов или их проверки. Пополнений может быть не видно. Однако, как предупредили в "Киевстар", перечисленные деньги никуда не пропадут. Но при этом клиент может их сразу "не увидеть". Информация о пополнениях станет доступна лишь вечером 1 апреля, примерно после 8 часов. В общем, переживать о том, что деньги ушли непонятно куда, клиентам не стоит.

Напомним, компания "Киевстар" назвала тарифы и услуги, которые она закрывает с 1 апреля. Это касается корпоративных абонентов и бизнес-тарифов. Поэтому в компании рекомендуют обратить внимание, не входит ли ваш тариф в перечень тех, которые будут упразднены. До 1 апреля еще есть время его поменять.