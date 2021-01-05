Мобильное приложение Kyiv Smart City с электронными билетами внезапно прекратило работу

В Kyiv Smart City заявили, что команда не имеет никакого отношения к разработке и реализации нового приложения "Киев Цифровой".

Мобильное приложение Kyiv Smart City, где можно было приобрести электронные билеты на проезд в общественном транспорте, без предупреждения прекратило свою работу.

Об этом говорится в сообщении Kyiv Smart City в Facebook.

"Да, это правда! Приложение Kyiv Smart City больше не работает. Для нас это стало такой же неожиданностью, как и для всех киевлян. Мы так же узнали об этом из новостей", - говорится в сообщении.

В Kyiv Smart City заявили, что команда не имеет никакого отношения к разработке и реализации нового приложения " Киев Цифровой".

Однако Kyiv Smart City сообщил о сходстве в дизайне и интерфейсе мобильных приложений.

Теперь E-билет, услуги парковки и возврата автомобиля "переехали" в новое мобильное приложение " Киев Цифровой".

В Kyiv Smart City указывают, что для возврата неиспользованных QR-билетов нужно обратиться в службу поддержки support@kyiv.digital. Их перенесут в новое приложение.

Напомним, в мае 2019-го в КГГА представили мобильное приложение Kyiv Smart City. Сервис объединял электронные услуги, которыми могут пользоваться киевляне, и предусматривал создание новых. В приложении Kyiv Smart City можно было пополнить Kyiv Smart Card и приобрести QR-билет для проезда в городском транспорте столицы.