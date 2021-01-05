Мобильное приложение Kyiv Smart City с электронными билетами внезапно прекратило работу
В Kyiv Smart City заявили, что команда не имеет никакого отношения к разработке и реализации нового приложения "Киев Цифровой".
Мобильное приложение Kyiv Smart City, где можно было приобрести электронные билеты на проезд в общественном транспорте, без предупреждения прекратило свою работу.
Об этом говорится в сообщении Kyiv Smart City в Facebook.
"Да, это правда! Приложение Kyiv Smart City больше не работает. Для нас это стало такой же неожиданностью, как и для всех киевлян. Мы так же узнали об этом из новостей", - говорится в сообщении.
В Kyiv Smart City заявили, что команда не имеет никакого отношения к разработке и реализации нового приложения "Киев Цифровой".
Однако Kyiv Smart City сообщил о сходстве в дизайне и интерфейсе мобильных приложений.
Теперь E-билет, услуги парковки и возврата автомобиля "переехали" в новое мобильное приложение "Киев Цифровой".
В Kyiv Smart City указывают, что для возврата неиспользованных QR-билетов нужно обратиться в службу поддержки support@kyiv.digital. Их перенесут в новое приложение.
Напомним, в мае 2019-го в КГГА представили мобильное приложение Kyiv Smart City. Сервис объединял электронные услуги, которыми могут пользоваться киевляне, и предусматривал создание новых. В приложении Kyiv Smart City можно было пополнить Kyiv Smart Card и приобрести QR-билет для проезда в городском транспорте столицы.