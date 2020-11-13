Украину готовят к запуску 5G. Вышки начнут устанавливать в следующем году

Экспериментальное внедрение технологии мобильной связи пятого поколения (5G) начнется в 2021 году. Первые лицензии на коммерческое использование выдадут в конце года. Об этом во время заседания правительства сказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Что анонсировал министр

«Уже в следующем году мы планируем разворачивать экспериментальные зоны, чтобы можно было протестировать 5G с разными операторами. Это будут физические территории», - сказал он.

В то же время он заявил о планах «максимально коммуницировать с украинцами для того, чтобы доносить преимущества этой технологии, потому что есть разные мнения относительно развития 5G».

Как отметил Федоров, утвержденный правительством план внедрения технологии связи пятого поколения 5G предусматривает выдачу первых лицензий операторам в конце 2021 года.

Напомним

11 ноября Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения. Тендер на выдачу лицензий состоится в конце 2021 года.

В сентябре Кабинет министров одобрил план мероприятий по повышению качества услуг подвижной (мобильной) связи на 2020-2022 годы. В плане есть мероприятия по внедрению технологии 5G.