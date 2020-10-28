Представлена лимитированная версия флагманского Meizu 17

К сожалению, китайская компания Meizu сейчас переживает не лучшие времена. В этом году она представила только два смартфона — флагманские Meizu 17 и 17 Pro. Теперь, несколько месяцев спустя, была представлена лимитированная версия базовой версии устройства в сотрудничестве с Crazyracing Kartrider.

Представлена лимитированная версия флагманского Meizu 17

gizmochina.com

Meizu стала вторым брендом смартфонов, который в этом году стал партнёром популярной гоночной игры. Ранее компания Honor, в ходе анонса смартфона X10, объявила о выпуске ограниченной серии устройства в сотрудничестве с Crazyracing Kartrider. Однако в отличие от Honor, которая комплектовала смартфон фигуркой персонажа, Meizu подарит покупателям внутриигровой контент.

Meizu 17 Crazyracing Kartrider Limited Edition будет поставляться в цвете Fantasy Unicorn (фантастический единорог), очень похожем на Mystic Silver, представленный недавно Huawei в смартфонах серии Mate 40. Устройство будет доступно в версии с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти. Напомним, что Meizu 17 основан на флагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 865 и может похвастаться 6,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+.

Представлена лимитированная версия флагманского Meizu 17

gizmochina.com

Meizu 17 Crazyracing Kartrider Limited Edition будет доступен в рамках большой распродажи 11 ноября по цене $551. Приём предзаказов начнётся первого ноября.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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