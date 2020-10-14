Беспроводные наушники Meizu Buds за $40 получили систему шумоподавления

Беспроводные наушники Meizu Buds за $40 получили систему шумоподавления

Полку полностью беспроводных наушников погружного типа прибыло: дебютировала модель Meizu Buds с 13-мм графеновыми драйверами, обеспечивающими высокое качество звука и насыщенные низкие частоты.

Новинка обменивается данными со смартфоном посредством Bluetooth 5.0. Модули-вкладыши снабжены длинной «ножкой», на которой расположены два микрофона — они отвечают за работу системы шумоподавления (ENC).

Наушники защищены от влаги и пыли по стандарту IPX5. Каждый из модулей весит всего 3,1 грамма. Реализовано сенсорное управление для переключения музыкальных композиций, а также приёма/отклонения телефонных вызовов.

Беспроводные наушники Meizu Buds за получили систему шумоподавления

От аккумулятора наушники могут функционировать в течение пяти часов в режиме воспроизведения аудиоматериалов. Зарядный футляр позволяет увеличить этот показатель до 20 часов.

На старте продаж цена Meizu Buds составит приблизительно 40 долларов США. В дальнейшем стоимость увеличится примерно до 50 долларов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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