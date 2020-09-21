OnePlus 8T будет представлен уже 14 октября. Ему приписывают подэкранную селфи-камеру

OnePlus 8T будет представлен уже 14 октября. Ему приписывают подэкранную селфи-камеру

Начиная с 2016 года компания OnePlus выпускает по две серии флагманских смартфонов в год: сначала обычные номерные, например, OnePlus 7, а спустя несколько месяцев — более продвинутые версии с суффиксом T, например, OnePlus 7T. Смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro были представлены в апреле прошлого года, поэтому по традиции пришло время выхода нового устройства под названием OnePlus 8T.

Сегодня китайский производитель смартфонов объявил, что аппарат будет представлен на мероприятии в рамках цифровой презентации 14 октября в 17 часов по московскому времени. Желающие могут посмотреть трансляцию в прямом эфире на особой странице официального сайта.

Телефон получит некие новые и улучшенные технологии, согласно заявлению производителя, которых ранее не было в устройствах OnePlus. Анонс сопровождается лозунгом Ultra Stops at Nothing — его сложно перевести связно, но ясно, что речь идёт о каких-то сверхтехнологиях, которые не останавливаются ни перед чем. Возможно, это намёк на подэкранную камеру? Было бы любопытно.

This time round, #UltraStopsAtNothing. Are you ready for the #OnePlus8T?

— OnePlus (@oneplus) September 21, 2020

Предыдущим аппаратом OnePlus был середнячок Nord стоимостью €399, который компания представила на первой в мире AR-презентации. Он мог предложить тыльную квадрокамеру, двойную лицевую камеру, 6,44-дюймовый плоский дисплей OLED с разрешением 1080p и частотой 90 Гц, поддержку 5G в диапазоне менее 6 ГГц, ёмкую батарею на 4115 мА·ч со скоростной беспроводной зарядкой Warp Charge 30T и Snapdragon 765G. В последнее время ходят слухи о ещё одном середнячке OnePlus Nord N10 5G, который, как сообщается, будет использовать чип Qualcomm Snapdragon 690.

OnePlus 8T будет представлен уже 14 октября. Ему приписывают подэкранную селфи-камеру


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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