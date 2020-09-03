Смартфоны Realme 7 и 7 Pro оснащены 64-Мп квадрокамерой и «дырявым» экраном Full HD+

Смартфоны Realme 7 и 7 Pro оснащены 64-Мп квадрокамерой и «дырявым» экраном Full HD+

Динамично развивающийся китайский бренд Realme анонсировал два новых смартфона — аппараты Realme 7 и 7 Pro под управлением операционной системы Android 10 с надстройкой Realme UI.

Модель Realme 7 оборудована 6,5-дюймовым экраном Full HD+ с разрешением 2400 ? 1080 точек, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 480 кд/м2. В небольшом отверстии в левом верхнем углу дисплея располагается 16-мегапиксельная селфи-камера. Задействован процессор MediaTek Helio G95 с восемью ядрами (до 2,0 ГГц). Дактилоскопический сканер находится в боковой части.

Смартфоны Realme 7 и 7 Pro оснащены 64-Мп квадрокамерой и «дырявым» экраном Full HD+

Модификация Realme 7 Pro получила 6,4-дюймовый «дырявый» экран Full HD+ Super AMOLED с разрешением 2400 ? 1080 точек, частотой обновления 60 Гц и яркостью до 600 кд/м2. В область этой панели встроен сканер отпечатков пальцев, а селфи-камера способна создавать 32-мегапиксельные изображения. «Сердце» устройства — восьмиядерный чип Snapdragon 720G с частотой до 2,3 ГГц.

Смартфоны Realme 7 и 7 Pro оснащены 64-Мп квадрокамерой и «дырявым» экраном Full HD+

Обе новинки снабжены четверной камерой с 64-мегапиксельным основным сенсором Sony IMX682, 8-мегапиксельным блоком с ультраширокоугольной оптикой (119 градусов), а также двумя 2-мегапиксельными модулями. Присутствуют адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, приёмник GPS и порт USB Type-C.

Версия Realme 7 получает питание от аккумулятора на 5000 мА·ч с поддержкой 30-ваттной подзарядки Dart Charge. Аппарат Realme 7 Pro располагает батареей на 4500 мА·ч с 65-ваттной подзарядкой.

Доступны следующие варианты новинок:

  • Realme 7 с 6 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 64 Гбайт — $200;
  • Realme 7 с 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт — $230;
  • Realme 7 Pro с 6 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт — $275;
  • Realme 7 Pro с 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт — $300.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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