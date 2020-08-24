Мобильный фоторедактор поймали на удалении файлов

Начиная с 18 августа пользователи популярного мобильного приложения Adobe Lightroom, предназначенного для обработки фотографий, принялись массово жаловаться на исчезновение снимков со смартфона — тех самых, которые они собирались редактировать. Фотографии исчезали с «айфонов» бесследно, а специалисты связали возникновение проблемы с появлением новой версии приложения для iOS , поскольку пользователи рассказали, что снимки стали пропадать аккурат после загрузки и установки очередного обновления программы.

Во многих случаях пользователи не делали резервного копирования памяти, поэтому все связанные с Lightroom фотографии удалились безвозвратно. В частности, один из пользователей мобильного фоторедактора посетовал, что из-за этой проблемы он навсегда потерял фотографии, сделанные смартфоном за последние пару лет. «Мне сказали, что проблема не имеет решения и мои фотографии не подлежат восстановлению», — сказал он.

Компания Adobe в ответ на массовые претензии пользователей принесла им «искренние извинения». По словам представителя Adobe, компания действительно зафиксировала случаи удаления приложением Lightroom фотографий с iPhone, однако восстановить их можно только в том случае, если в смартфоне включена функция резервного копирования системы в iCloud или на персональный компьютер пользователя. Силами фоторедактора сделать это уже невозможно.

Напомним, компания Adobe недавно ввела ограничения против пользователей из Венесуэлы, причём безо всяких компенсаций. Компания официально уведомила, что с 28 октября 2019 года будут деактивированы все аккаунты, в профиле которых страной проживания указана Венесуэла. До указанного срока клиентам рекомендовано скачать все свои файлы, хранящиеся в облаках Adobe, поскольку затем доступ к ним будем закрыт.



