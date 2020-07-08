США рассматривают блокировку TikTok и других китайских приложений

США рассматривают запрет TikTok и других китайских соцсетей. Об этом заявил Государственный секретарь США Майк Помпео. Об этом пишет CNBC.

«Мы относимся к этому очень серьезно. Мы, безусловно, рассматриваем такой вариант». В июне США объявили Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности», — отметил он.

Оборудование Huawei , по мнению американского правительства, может быть использовано Пекином для шпионажа, а данные пользователей — скомпрометированы. Huawei неоднократно опровергала эти обвинения.

Владелец TikTok, китайская компания ByteDance, находится под вниманием США с 2019 года, отмечает CNBC.

Вашингтон обеспокоен тем, что приложение подвергает цензуре контент и предоставляет правительству Китая доступ к пользовательским данным.

В 2020 году TikTok нанял на пост генерального директора Кевина Майера, бывшего главу стриминговых сервисов Disney. Его приоритетом стало налаживание отношений с регуляторами. Однако администрация Трампа все еще скептически относится к TikTok.

На вопрос Fox News о том, должны ли американцы скачивать китайское приложение, Помпео ответил: «Только если вы хотите, чтобы ваша личная информация была в руках Коммунистической партии Китая».

«Мы никогда не предоставляли пользовательские данные китайскому правительству и не будем этого делать, даже если попросят», — сказал CNBC представитель TikTok. Ранее компания заявила, что данные американских пользователей хранятся в США , резервная копия — в Сингапуре.

TikTok добавил, что центры обработки данных расположены полностью за пределами Китая, и ни один из них не попадает под действие китайского законодательства.

Напомним

В июне Индия заблокировала TikTok, WeChat и еще 57 китайских приложений. Руководство страны считает, что эти приложения используются для кражи и передачи данных пользователей на зарубежные сервера.