Развёртывание 5G-сетей Ligado в США могут одобрить, несмотря на противодействие Пентагона

Глава Федеральной комиссии по связи США (FCC) Аджит Пай (Ajit Pai, на фото ниже) предложил одобрить развёртывание компанией Ligado Networks общенациональной беспроводной сети 5G малой мощности. Против этого плана выступает Пентагон, а также ведущие авиакомпании США.

Развёртывание 5G-сетей Ligado в США могут одобрить, несмотря на противодействие Пентагона

REUTERS/Mike Blake

В четверг, 16 апреля, Пай распространил проект распоряжения, которое должны одобрить члены FCC. «После долгих лет размышлений FCC пришло время принять решение и завершить эту процедуру, — отметил глава FCC в пресс-релизе, вышедшем в этот день. — Мы собрали обширную документацию, которая подтверждает, что в общественных интересах необходимо удовлетворить заявку Ligado, одновременно установив жёсткие условия для предотвращения вредных помех».

Ligado предлагает задействовать для 5G-сети L-диапазон, используемый для спутниковой системы навигации GPS. По мнению Пентагона, это может внести помехи в её работу.

Предложение Пая поддержали госсекретарь США Майк Помпео и генеральный прокурор США Билл Барр, заявивший в четверг, что «G по всей стране, и станет важным шагом на пути к сохранению нашего экономического будущего».

В свою очередь, председатель комитета по вооруженным силам сената США Джим Инхоф и сенатор США Джек Рид обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой запретить проект Ligado, сославшись на потенциальный вред для системы GPS.

Также против этой инициативы выступили фирмы Delta Air Lines, Southwest Airlines, Lockheed Martin Corp, Iridium Communications Inc и FedEx Corp, заявившие в письме, обнародованном в четверг, что FCC после девятилетнего обсуждения должна поставить крест на проекте Ligado.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Киевстар" создал индекс самоизоляции украинцев по данным их телефонов"Киевстар" создал индекс самоизоляции украинцев по данным их телефонов
Vodafone представил рекордно дешевый тарифVodafone представил рекордно дешевый тариф
Предполагаемый Honor 30 Pro+ появился в базе Geekbench с чипом Kirin 990Предполагаемый Honor 30 Pro+ появился в базе Geekbench с чипом Kirin 990
Киевстар меняет старые телефоны на новыеКиевстар меняет старые телефоны на новые
Vodafone запустил первую 5G сеть в УкраинеVodafone запустил первую 5G сеть в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
В Foxconn считают, что iPhone с поддержкой 5G могут быть запущены в срокВ Foxconn считают, что iPhone с поддержкой 5G могут быть запущены в срок
Несмотря на санкции американского правительства, в смартфоне Huawei P40 есть произведённые в США деталиНесмотря на санкции американского правительства, в смартфоне Huawei P40 есть произведённые в США детали
Беспроводные наушники Apple Powerbeats 4 смогут работать автономно до 15 часовБеспроводные наушники Apple Powerbeats 4 смогут работать автономно до 15 часов
Новые часы Apple Watch могут получить улучшенное колёсико управления Digital CrownНовые часы Apple Watch могут получить улучшенное колёсико управления Digital Crown
Флагманы Huawei P40 могут подешеветь, чтобы компенсировать отсутствие приложений GoogleФлагманы Huawei P40 могут подешеветь, чтобы компенсировать отсутствие приложений Google
США могут ввести санкции против стран, использующих оборудование HuaweiСША могут ввести санкции против стран, использующих оборудование Huawei
Разработчики программ для новой ОС Huawei не могут работатьРазработчики программ для новой ОС Huawei не могут работать
Новые iPhone могут получить зарядное устройство с интерфейсом USB Type-CНовые iPhone могут получить зарядное устройство с интерфейсом USB Type-C
В iPhone 2020 года могут появиться гибкие OLED-дисплеи LGВ iPhone 2020 года могут появиться гибкие OLED-дисплеи LG
Несмотря на американские санкции, Huawei сохраняет лидирующие позиции на внутреннем рынке смартфоновНесмотря на американские санкции, Huawei сохраняет лидирующие позиции на внутреннем рынке смартфонов
Последние новости
Подгружаем последние новости