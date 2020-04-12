Предполагаемый Honor 30 Pro+ появился в базе Geekbench с чипом Kirin 990

В этом месяце бренд Honor, принадлежащий компании Huawei , представит новые смартфоны. Ожидается, что устройства серии Honor 30 будут анонсированы в рамках онлайн-конференции 15 апреля. Не так давно стало известно, что базовая версия аппарата Honor 30 построена на базе однокристальной системы Kirin 985.

Ожидается, что будут выпущены и более производительные Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+, один из которых за несколько дней до анонса был протестирован в Geekbench.

Речь идёт об устройстве с кодовым названием EBG-AN10. Поскольку смартфон Honor 30 Pro известен под названием EBG-AN00, предполагается, что в бенчмарке тестировался аппарат Honor 30 Pro+. Прямого указания на название задействованной в устройстве однокристальной системы нет, но параметры чипа говорят о том, что перед нами флагманский Kirin 990, способный обеспечить работу смартфона в сетях связи пятого поколения (5G).

Опубликованные данные также говорят о том, что смартфон имеет 8 Гбайт оперативной памяти и работает под управлением Android 10. В одноядерном режиме он набрал 3893 балла, тогда как в многоядерном режиме — 12 750 баллов.

Согласно имеющимся данным, смартфоны Honor 30 будут оснащаться 6,57-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с частотой 90 Гц и поддержкой разрешения 2340 ? 1080 пикселей. Также сообщается о наличии аккумуляторной батареи с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт и беспроводной зарядки 27 Вт, но её ёмкость не уточняется. Очевидно, что более подробная информация о характеристиках новинок Honor станет известна после официального анонса, который должен состояться через несколько дней.



