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2020-04-10
В приложении Facebook появился тихий режим
Facebook
Новая настройка добавлена на панель «Your Time on Facebook», которая была запущена в ноябре 2018 года в рамках общеотраслевой инициативы, призванной помочь пользователям сохранить «цифровое здоровье».
На панели также появилась информация по еженедельным трендам, данные по использованию приложения в дневное и ночное время, а также счётчик общего числа посещений.
На данный момент обновление запускается для пользователей iOS, а в мае станет доступно и для Android.