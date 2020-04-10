В приложении Facebook появился тихий режим

Facebook добавил в мобильное приложение соцсети тихий режим (Quiet Mode), который позволяет приостановить «большинство» push-оповещений.

Новая настройка добавлена на панель «Your Time on Facebook», которая была запущена в ноябре 2018 года в рамках общеотраслевой инициативы, призванной помочь пользователям сохранить «цифровое здоровье».

На панели также появилась информация по еженедельным трендам, данные по использованию приложения в дневное и ночное время, а также счётчик общего числа посещений.

На данный момент обновление запускается для пользователей iOS, а в мае станет доступно и для Android.

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