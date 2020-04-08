Meizu 17 получит версии с памятью LPDDR4X и LPDDR5

Несколько недель назад в сеть просочились спецификации и ориентировочные цены готовящегося к выпуску смартфона Meizu 17. Теперь в Интернете появились результаты тестирования смартфона в популярном бенчмарке AnTuTu, которые подтвердили некоторые характеристики.

Meizu 17 получит версии с памятью LPDDR4X и LPDDR5

gizmochina.com

В базе данных бенчмарка смартфон значится как «m2081». Тестирование подтвердило, что смартфон получит 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и встроенный накопитель ёмкостью 128 Гбайт. Это подтверждает более раннюю утечку, в которой говорилось, что базовая модель получит оперативную память стандарта LPDDR4X, в то время как другие варианты получат память LPDDR5.

Кроме того, Meizu 17 получит 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. «Сердцем» смартфона станет флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 865, работающий в связке с 5G-модемом Snapdragon X55. Телефон будет доступен в двух комплектациях: с 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт встроенной и 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем UFS 3.0 ёмкостью 256 Гбайт.

Meizu 17 получит версии с памятью LPDDR4X и LPDDR5

gizmochina.com

Флагманское устройство получит тыльную систему камер, состоящую из четырёх горизонтально расположенных модулей: 64-Мп сенсора Samsung GW1, сверхширокоугольного 8-Мп датчика, 5-Мп камеры с телеобъективом и 2-Мп датчика глубины. Подробности о селфи-камере пока не раскрыты.

Meizu 17 будет оснащён стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos, линейным вибромотором, и подэкранным дактилоскопическим сканером. Ёмкость аккумулятора составит 4500 мА·ч, а мощность быстрой зарядки будет достигать 30 Вт. Meizu пока не объявила даты анонса и выпуска смартфона.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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