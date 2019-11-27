Флагман Samsung Galaxy S11 Plus показан на рендерах и видео во всей красе

Флагман Samsung Galaxy S11 Plus показан на рендерах и видео во всей красе

Сетевые источники ранее уже публиковали качественные рендеры двух из трёх представителей будущего семейства смартфонов Samsung Galaxy S11: были показаны модели Galaxy S11e и собственно Galaxy S11. И вот теперь представлены концепт-изображения и видео флагмана серии — аппарата Galaxy S11 Plus.

По слухам, новинка получит огромный 6,9-дюймовый экран Dynamic AMOLED QHD+, загибающийся на боковые части корпуса. В области этой панели расположится дактилоскопический сканер.

Флагман Samsung Galaxy S11 Plus показан на рендерах и видео во всей красе

Флагман Samsung Galaxy S11 Plus показан на рендерах и видео во всей красе

По центру в верхней области экрана можно видеть небольшое отверстие для фронтальной камеры. Смартфону приписывают наличие мощной основной камеры с пятью оптическими модулями, светодиодной вспышкой и некими двумя дополнительными сенсорами. В состав этой системы якобы войдёт 108-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL Bright HMX. Кроме того, говорится о пятикратном оптическом зуме.

Флагман Samsung Galaxy S11 Plus показан на рендерах и видео во всей красе

Аппарат Galaxy S11 Plus будет заключён в металлический корпус с размерами 166,9 ? 76 ? 8,8 мм (10,2 мм в области тыльной камеры). В нижней части расположится симметричный порт USB Type-C. Стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников не предусмотрено.

Флагман Samsung Galaxy S11 Plus показан на рендерах и видео во всей красе

Новинка будет нести на борту процессор Snapdragon 865 или Exynos 9830 (Exynos 990) — в зависимости от региона продаж. Питание якобы обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч.

Флагман Samsung Galaxy S11 Plus показан на рендерах и видео во всей красе

Официальный анонс смартфонов семейства Galaxy S11 Plus состоится в начале следующего года. Они будут поставляться с операционной системой Android 10.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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