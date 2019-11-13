Четверная камера и экран с центральным отверстием: Samsung Galaxy A51 на качественных рендерах

Четверная камера и экран с центральным отверстием: Samsung Galaxy A51 на качественных рендерах

Ресурс OnLeaks, довольно часто публикующий достоверную информацию о новинках мобильной индустрии, в сотрудничестве с Pricebaba обнародовал качественные рендеры смартфона среднего уровня Samsung Galaxy A51.

О подготовке названного аппарата мы уже сообщали. Как можно видеть на представленных изображениях, новинка оборудована «дырявым» экраном: отверстие для селфи-камера расположено по центру в верхней области дисплея. Новые данные указывают на использование 32-мегапиксельного сенсора в составе фронтальной камеры.

Четверная камера и экран с центральным отверстием: Samsung Galaxy A51 на качественных рендерах

В тыльной части корпуса установлена четверная основная камера. Она объединяет 48-мегапиксельный основной датчик, два блока с 12-мегапиксельными сенсорами и 5-мегапиксельный модуль для получения информации о глубине сцены. Есть светодиодная вспышка.

Четверная камера и экран с центральным отверстием: Samsung Galaxy A51 на качественных рендерах

Смартфону приписывают наличие 6,5-дюймового экрана формата Full HD+ и фирменного процессора Exynos 9611. Объём оперативной памяти составит как минимум 4 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64/128 Гбайт.

Четверная камера и экран с центральным отверстием: Samsung Galaxy A51 на качественных рендерах

Указаны габариты аппарата — 158,4 ? 73,7 ? 7,9 мм. В оснащение входят симметричный порт USB Type-C, 3,5-миллиметровое гнездо для наушников и аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч.

Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 10, дополненной фирменной надстройкой One UI 2.0.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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