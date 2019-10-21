Vivo Y11 2019 получил 6,35? экран Halo FullView, двойную камеру и батарею на 5000 мА·ч

Vivo Y11 2019 получил 6,35″ экран Halo FullView, двойную камеру и батарею на 5000 мА·ч

Китайская компания Vivo представила во Вьетнаме свой новый смартфон — Vivo Y11 2019, который очень похож по дизайну на Vivo Y12, выпущенный ранее в этом году в Индии. Аппарат поставляется с двумя тыльными камерами, ёмкой батареей на 5000 мА·ч, операционной системой Android 9 Pie и другими полюсами.

Vivo Y11 получил 6,35-дюймовый ЖК-дисплей Halo FullView с разрешением HD+ (720 ? 1544), процессор Qualcomm Snapdragon 439, 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной флеш-памяти и поддержка карт памяти microSD. Он имеет двухцветную конструкцию и сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне. Y11 2019 работает под управлением Android 9 Pie с оболочкой Funtouch OS 9.1.

Y11 2019 оснащён двойной тыльной камерой: 13-Мп основной модуль с диафрагмой f/2,2 и 2-Мп второстепенный с диафрагмой f/2,4. Фронтальная камера, размещённая в экранном вырезе, включает 8-Мп датчик и объектив с диафрагмой f/1,8. Камеры поддерживают возможности ИИ и различные режимы фотосъёмки: профессиональный, замедленный, анимация, HDR, панорама, портрет, водяной знак, AI Face Beauty и фильтры камеры. Он оснащён портом micro-USB и батареей на 5000 мА·ч.

Vivo Y11 2019 получил 6,35″ экран Halo FullView, двойную камеру и батарею на 5000 мА·ч

Технические характеристики Vivo Y11 2019:

  • 6,35-дюймовый дисплей HD+ (1544 ? 720 пикселей);
  • 8-ядерный чип Snapdragon 439 с графикой Adreno 505;
  • 3 Гбайт ОЗУ и 32 Гбайт флеш-памяти, поддержка карт памяти microSD;
  • поддержка двух SIM-карт;
  • Android 9 Pie с оболочкой Funtouch OS 9.1;
  • 13-Мп тыльная камера со светодиодной вспышкой и объективом f/2.2, 2-Мп второстепенная камера с объективом f/2,4;
  • 8-Мп фронтальная камера с диафрагмой f/1,8;
  • сканер отпечатков пальцев;
  • акселерометр, датчик освещённости, сенсор приближения, магнитометр;
  • размеры 159,43 ? 76,77 ? 8,92 мм при весе в 190,5 грамм;
  • Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS + ГЛОНАСС, microUSB, OTG, FM-радио;
  • батарея на 5000 мА·ч.

Vivo Y11 (2019) выпускается в кораллово-красном и нефритово-зелёном цветовых исполнениях по цене 2 990 000 вон (около $130). О времени появления на других рынках пока ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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