Сканер отпечатков в Samsung оказался бесполезным

Проблема в смартфоне Galaxy S10 заключается в некорректной работе ультразвукового сканера отпечатков пальцев, встроенного в экран. По данным разработчиков, причиной, скорее всего, является использование защитной плёнки на экране смартфона, отпечатки на которой аппарат распознаёт при включении. Эта проблема приводит к тому, что смартфон может разблокировать любой человек — даже тот, чьи отпечатки не зарегистрированы в устройстве.

В Samsung заявили, что уже знают о проблеме некорректного распознавания отпечатков и работают над обновлением системы безопасности, которое должно отучить смартфон «видеть» отпечатки пальцев на защитной плёнке. Samsung Galaxy S10, показанный в феврале 2019 года, стал первым смартфоном с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под стеклом экрана. Та же технология используется в новом флагмане компании Note 10.



