«Киевстар» меняет тарифную сетку — подорожал интернет-безлимит

1 октября мобильный оператор «Киевстар» глобально поменял тарифную сетку, пишут AIN.UA

Мобильная связь

Компания архивировала — то есть закрыла для подключения — прежний список припейд-тарифов на мобильную связь. Среди них были:

«Безлим Соцсети» — 75 грн/4 недели;

«Безлим Мессенджеры» — 100 грн/4 недели;

«Безлим Видео» — 150 грн/4 недели;

«Максимальный Безлим 2019» — 225 грн/4 недели;

«Киевстар Комфорт 2018» — 3 грн/день;

«Дайте Еще! 2018» — 65 грн/4 недели.

Новая сетка тарифов с предоплатой состоит из 5 позиций.

Кратко перечисляем условия:

«Киевстар комфорт» — 75 грн/мес. 100 МБ интернета, безлимит в сети «Киевстар» и 30 мин на межсеть;

— 75 грн/мес. 100 МБ интернета, безлимит в сети «Киевстар» и 30 мин на межсеть; «Общение без границ» — 125 грн/4 недели. 3000 МБ трафика, безлимит в сети «Киевстар», нет тарификации на соцсети и мессенджеры.

— 125 грн/4 недели. 3000 МБ трафика, безлимит в сети «Киевстар», нет тарификации на соцсети и мессенджеры. «Развлечения без границ» — 175 грн/4 недели. 6000 МБ трафика, безлимит в сети «Киевстар», нет тарификации на соцсети и мессенджеры, а также игровые сервисы (Steam, Twitch.

— 175 грн/4 недели. 6000 МБ трафика, безлимит в сети «Киевстар», нет тарификации на соцсети и мессенджеры, а также игровые сервисы (Steam, Twitch. «Видео без границ» — 225 грн/4 недели. 9000 МБ трафика, безлимит в сети «Киевстар», 90 SMS на любые номера. В стоимость включена SIM для планшета. Не тарифицируются соцсети, мессенджеры, видеосервисы, игры.

— 225 грн/4 недели. 9000 МБ трафика, безлимит в сети «Киевстар», 90 SMS на любые номера. В стоимость включена SIM для планшета. Не тарифицируются соцсети, мессенджеры, видеосервисы, игры. «Максимальный безлимит» — 300 грн/4 недели. Безлимитный трафик (с ограничением в 3 ГБ/день), безлимит в сети «Киевстар», 300 SMS на любые номера. В стоимость включена SIM для планшета.

В тарифах с лимитированным трафиком оператор обещает бонусы за своевременную оплату услуг.

В тариф « Общение без границ» добавят: 30 минут на другие направления, 3000 МБ мобильного трафика, снятие тарификации с игровых сервисов и музыки.

добавят: 30 минут на другие направления, 3000 МБ мобильного трафика, снятие тарификации с игровых сервисов и музыки. В тариф «Развлечения без границ» добавят: 6000 МБ трафика, 60 минут на другие направления, снятие тарификации с видео-сервисов.

добавят: 6000 МБ трафика, 60 минут на другие направления, снятие тарификации с видео-сервисов. В тариф «Видео без границ» добавят: безлимитный интернет, 90 SMS и 30 минут на другие направления.

Теперь самый дешевый способ получить безлимитный мобильный интернет — перейти на контракт. В сетке контрактных тарифов минимальный «Киевстар 4G» предлагает безлимитный интернет, безлимит в сети «Киевстар», 150 минут на другие направления и 150 SMS за 150 грн/мес, а также подключение домашнего интернета.

Домашний интернет

«Киевстар» также поменял сетку тарифов на домашний интернет «Все вместе». В ней тарифы одновременно с домашним интернетом, мобильной связью и телевидением.

Вот как выглядит их новая конфигурация:

«Базовый» — 200 грн/мес, домашний интернет (100 Мбит/с), 12 000 МБ мобильного трафика, 120 минут на другие направления и безлимит на соцсети и мессенджеры. Первые четыре месяца — скидка 50 грн.

— 200 грн/мес, домашний интернет (100 Мбит/с), 12 000 МБ мобильного трафика, 120 минут на другие направления и безлимит на соцсети и мессенджеры. Первые четыре месяца — скидка 50 грн. «Выгодный» — 250 грн/мес, домашний интернет (100 Мбит/с), безлимитный мобильный интернет, 150 минут на другие направления. В стоимость включена SIM для планшета. Первые четыре месяца — скидка 50 грн.

— 250 грн/мес, домашний интернет (100 Мбит/с), безлимитный мобильный интернет, 150 минут на другие направления. В стоимость включена SIM для планшета. Первые четыре месяца — скидка 50 грн. «Комфорт» — 250 грн/мес, домашний интернет (100 Мбит/с), 9000 МБ мобильного трафика, 150 минут на другие направления и безлимит на соцсети и мессенджеры. В стоимость включена SIM для планшета, а также 127 каналов и видеобиблиотека.

— 250 грн/мес, домашний интернет (100 Мбит/с), 9000 МБ мобильного трафика, 150 минут на другие направления и безлимит на соцсети и мессенджеры. В стоимость включена SIM для планшета, а также 127 каналов и видеобиблиотека. «Игровой» — 350 грн/мес, домашний интернет (100 Мбит/с), безлимитный мобильный интернет, 300 минут на другие направления и безлимит на соцсети и мессенджеры. В стоимость включена SIM для планшета и бонусы от Wargaming в игре World of Tanks. Первые четыре месяца — скидка 175 грн.

Что с абонентами прежних тарифов

«Киевстар» не будет отключать абонентов, которые подключились к прежним тарифам до 30 сентября 2019 года, передает Liga.net. Это касается как мобильной связи, так и домашнего интернета. Сколько продлится обслуживание абонентов — неизвестно.