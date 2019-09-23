Samsung просит пользователей осторожно обращаться с Galaxy Fold

Samsung просит пользователей осторожно обращаться с Galaxy Fold

Южнокорейская компания Samsung несколько раз откладывала запуска первого смартфона с гибким дисплеем Galaxy Fold, стараясь устранить все недочёты, которые имелись в конструкции устройства. Модернизированный флагман выглядит более надёжным, но похоже, что производитель по-прежнему хочет, чтобы покупатели с особой осторожностью относились к Galaxy Fold в случае покупки. В сети Интернет было опубликовано небольшое видео, в котором раскрываются особенности конструкции аппарата, а также говорится о том, чего не следует делать при работе с ним.

Ролик начинается с напоминания о том, что дисплей устройства защищён и не нуждается в дополнительной плёнке. Напомним, одна из причин выхода из строя первых моделей Galaxy Fold заключалась в том, что пользователи снимали защитную плёнку с экрана. Несмотря на защитный слой, производитель рекомендует покупателям «использовать лёгкие прикосновения».

Далее видео сообщает о том, что в конструкции смартфона использован шарнирный механизм, поэтому следует избегать попадания влаги и пыли. Разработчики Samsung доработали дизайн шарнирного механизма, добавив заглушки в верхней и нижней частях петель. Изначальный дизайн не защищал должным образом механизм, в него быстро попадали частицы пыли, что приводило к заклиниванию механизма.

Ещё в видео говорится о том, что в конструкции устройства используются магниты, поэтому не стоит держать смартфон вместе с ключами или монетами, которые могут повредить его. Кроме того, аппарат не рекомендуется хранить вместе с кредитными или дебетовыми картами, а если вы используете какое-либо имплантируемое медицинское устройство, то перед покупкой Galaxy Fold следует проконсультироваться с врачом.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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