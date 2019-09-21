Криворожские мошенники украли 0,5 млн грн, подменив SIM-карту. Им грозит до 8 лет

Издание InternetUA обратило внимание на постановление Кировского райсуда города Днепра. В нем описано дело группы мошенников, которые украли с банковских счетов потерпевшего больше 500 000 грн в конце июля 2018. Ключом к аккаунтам стала подмена SIM-карты, пишут AIN.UA

AIN.UA кратко пересказывает хронологию преступления.

Как работала схема

Мошенников было трое. Они неустановленным образом получили PUK-код от SIM-карты потерпевшего. Обратившись с ним в контакт-центр «Vodafone Украина», перевели номер на специально купленную SIM-карту.

Важно: с мая 2019 года «Vodafone Украина» закрыл возможность удаленно менять SIM-карты. Теперь для этого нужно обращаться в фирменные магазины.

С помощью новой SIM группировка зашла в мобильный банковский клиент «Альфа-Банка», сменила пароль и занялась выводом денег.

С двух кредитных карточек за 44 минуты — между 23:20 и 00:14 — вывели на сторонний счет 396 000 грн. То же проделали с деньгами потерпевшего из «Акцент-Банка», переведя на подконтрольные счета в «Укргазбанке» и «Ощадбанке» еще 128 000 грн.

Следователи уже провели обыски в домах подозреваемых, а также получили доступ к банковским счетам и разрешение на проведение экспертизы. Злоумышленникам угрожает до восьми лет лишения свободы по 185-й статье УК Украины (кража).

Ранее в Кривом Рогу уже задерживали группировку из четырех злоумышленников, которые занимались подменой SIM-карт. По версии следствия, они украли 1,5 млн грн.

Что делать

В Киберполиции советовали использовать отдельную SIM-карту для связи с банковскими счетами и никому не передавать этот номер. Также рекомендовали подключить дополнительный пароль на все операции с SIM-картой.

AIN.UA уже рассказывал, что лучший способ обезопасить финансовый номер — привязать SIM-карту к паспорту. Такая услуга есть у всех крупных украинских операторов: «Киевстар», Vodafone, lifecell.


Михаил Сапитон, AIN

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Флагманское устройство Xiaomi Redmi дебютирует 19 сентябряФлагманское устройство Xiaomi Redmi дебютирует 19 сентября
На «сером» рынке Гонконга складной смартфон Samsung Galaxy Fold продаётся за $4850На «сером» рынке Гонконга складной смартфон Samsung Galaxy Fold продаётся за $4850
Смартфон OPPO Reno Ace получит быструю 65-ваттную зарядкуСмартфон OPPO Reno Ace получит быструю 65-ваттную зарядку
Xiaomi Mi 9 Pro 5G со SD855+ и 12 Гбайт ОЗУ, а также концепт Mi Mix 4 5G представят 24 сентябряXiaomi Mi 9 Pro 5G со SD855+ и 12 Гбайт ОЗУ, а также концепт Mi Mix 4 5G представят 24 сентября
HTC назвала дату выхода своего первого смартфона с 5GHTC назвала дату выхода своего первого смартфона с 5G
Блок рекламы


Похожие новости
«Vodafone Украина» закрыл возможность удаленно менять SIM-карту
Мошенники угнали припейд-SIM-карту у киевской IT-аналитика и украли 285 000 грн. Оператор и банк пока помочь не могутМошенники угнали припейд-SIM-карту у киевской IT-аналитика и украли 285 000 грн. Оператор и банк пока помочь не могут
Мошенники разряжают Android-смартфоны рекламойМошенники разряжают Android-смартфоны рекламой
Утечка технологии гибких OLED грозит Samsung потерями в объёме $5,8 млрдУтечка технологии гибких OLED грозит Samsung потерями в объёме $5,8 млрд
Китайские мошенники годами обманывали AppleКитайские мошенники годами обманывали Apple
В Сан-Франциско украли более 300 смартфонов iPhone X до старта официальных продажВ Сан-Франциско украли более 300 смартфонов iPhone X до старта официальных продаж
При ремонте смартфона мошенники могут ставить чипы, сливающие все данные о владельцеПри ремонте смартфона мошенники могут ставить чипы, сливающие все данные о владельце
Google грозит ещё один рекордный штраф в ЕвропеGoogle грозит ещё один рекордный штраф в Европе
Мошенники используют новый способ выманивания денег с помощью мобильногоМошенники используют новый способ выманивания денег с помощью мобильного
Из-за нарушения патента Apple грозит миллиардный убытокИз-за нарушения патента Apple грозит миллиардный убыток
Последние новости
Подгружаем последние новости