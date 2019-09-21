Криворожские мошенники украли 0,5 млн грн, подменив SIM-карту. Им грозит до 8 лет
Издание InternetUA обратило внимание на постановление Кировского райсуда города Днепра. В нем описано дело группы мошенников, которые украли с банковских счетов потерпевшего больше 500 000 грн в конце июля 2018. Ключом к аккаунтам стала подмена SIM-карты, пишут
AIN.UA кратко пересказывает хронологию преступления.
Как работала схема
Мошенников было трое. Они неустановленным образом получили PUK-код от SIM-карты потерпевшего. Обратившись с ним в контакт-центр «Vodafone Украина», перевели номер на специально купленную SIM-карту.
Важно: с мая 2019 года «Vodafone Украина» закрыл возможность удаленно менять SIM-карты. Теперь для этого нужно обращаться в фирменные магазины.
С помощью новой SIM группировка зашла в мобильный банковский клиент «Альфа-Банка», сменила пароль и занялась выводом денег.
С двух кредитных карточек за 44 минуты — между 23:20 и 00:14 — вывели на сторонний счет 396 000 грн. То же проделали с деньгами потерпевшего из «Акцент-Банка», переведя на подконтрольные счета в «Укргазбанке» и «Ощадбанке» еще 128 000 грн.
Следователи уже провели обыски в домах подозреваемых, а также получили доступ к банковским счетам и разрешение на проведение экспертизы. Злоумышленникам угрожает до восьми лет лишения свободы по 185-й статье УК Украины (кража).
Ранее в Кривом Рогу уже задерживали группировку из четырех злоумышленников, которые занимались подменой SIM-карт. По версии следствия, они украли 1,5 млн грн.
Что делать
В Киберполиции советовали использовать отдельную SIM-карту для связи с банковскими счетами и никому не передавать этот номер. Также рекомендовали подключить дополнительный пароль на все операции с SIM-картой.
AIN.UA уже рассказывал, что лучший способ обезопасить финансовый номер — привязать SIM-карту к паспорту. Такая услуга есть у всех крупных украинских операторов: «Киевстар», Vodafone, lifecell.
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21.09.2019 09:10