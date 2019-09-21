Samsung планирует нарастить долю присутствия в Китае за счёт 5G-смартфонов

Samsung планирует нарастить долю присутствия в Китае за счёт 5G-смартфонов

Южнокорейская компания Samsung Electronics стремится увеличить долю присутствия на рынке Поднебесной за счёт поставок различных смартфонов с поддержкой работы в сетях связи пятого поколения (5G). По данным отраслевых источников, компания организует поставки новейших смартфонов, в том числе первого смартфона с гибким дисплеем Samsung Galaxy Fold.

Большие надежды на увеличение доли на китайском рынке Samsung связывает со смартфонами серии Galaxy Note 10. «G — это только первое устройство для рынка Китая. Мы надеемся, что наши новые продукты помогут Samsung восстановить свою долю на рынке КНР», — сказал один из представителей Samsung во время презентации.

Южнокорейский технологический гигант планирует представить ещё несколько 5G-смартфонов в Китае уже в этом году. Кроме того, в скором времени в стране должны начаться продажи смартфона с гибким дисплеем Galaxy Fold. Несмотря на то, что официальная дата запуска флагмана в Китае не была объявлена, ожидается, что первые поставки начнутся уже в следующем месяце.

Согласно имеющимся данным, Samsung может дополнить ассортимент предлагаемых в Поднебесной смартфонов премиальной моделью W20 5G. Серия W была запущена в прошлом году исключительно для китайского рынка. По некоторым данным, производитель намерен выпустить нового представителя этой серии, который получит производительную аппаратную «начинку» и поддержку сетей 5G.

Напомним, в настоящее время крупнейшие операторы связи Китая подготавливают инфраструктуру для коммерческого запуска сетей связи пятого поколения, который должен состояться в конце этого месяца.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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