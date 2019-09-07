Samsung выпустила блокчейн-версию Galaxy Note 10 эксклюзивно для Южной Кореи

Ещё в августе компания Samsung анонсировала смартфоны Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Note 10 5G и Galaxy Note 10 Plus 5G.

По всей видимости, Samsung посчитала, что они не предоставляют пользователям достаточно возможностей и запустила ещё один вариант смартфона Galaxy Note с поддержкой технологии блокчейн, который, начиная с четверга, стал доступен исключительно для жителей Южной Кореи.

Согласно данным ресурса The Wall Street Journal, Samsung будет продвигать на рынке блокчейн-вариант Galaxy Note 10 под именем «KlaytnPhone». Новая версия смартфона будет выпускаться в партнёрстве с южнокорейской компанией Kakao, разработчиком самой популярного в Южной Корее сервиса для мгновенного обмена сообщениями KakaoTalk. В разработке новой модели смартфона участвовало блокчейн-подразделение компании Kakao.

KlaytnPhone будет иметь те же функции и характеристики, что и обычная модель Galaxy Note 10, но он будет поставляться со предустановленными блокчейн-приложениями и крипто-кошельком, в котором будет определённое количество токенов криптовалюты Klay, созданной Kakao.

Цена блокчейн-версии смартфон Galaxy Note 10, как сообщается, не отличается от стоимости оригинала.



