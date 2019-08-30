Sony представила TWS-наушники с активным шумоподавлением
На днях компания Sony представила свое виденье TWS-наушников. В Sony WF-1000XM3 главной «фишкой» является система активного шумоподавления Dual Noise Sensor.
Наушники обеспечивает улавливание с помощью двух микрофонов (внутреннего и внешнего) и подавление шума, позволяя полностью сконцентрироваться на музыке. Шумоподавляющий HD-процессор QN1e генерирует инвертированную звуковую волну, которая полностью нейтрализует внешний шум. Он позволяет не только подавить больше шумов на всех частотах, но и потребляет меньше энергии. Любые посторонние звуки — от гула в самолете до шума городских улиц — полностью заглушаются, оставляя пользователя наедине с музыкой.
Наушники WF-1000XM3 обладают традиционным для Sony высоким качеством звука. Система Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX) восстанавливает качество из сжатых форматов, включая MP3, приближая его к качеству аудио высокого разрешения.
Эргономичная конструкция с тремя точками опоры и прорезиненная поверхность некоторых элементов создают комфортную и стабильную посадку наушников. Кроме того, в комплекте идет набор из 7 амбушюр, позволяющих выбрать наиболее подходящую пару, в зависимости от анатомической формы уха.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Mobile
29.08.2019 14:58
30.08.2019 19:25