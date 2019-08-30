Sony представила TWS-наушники с активным шумоподавлением

На днях компания Sony представила свое виденье TWS-наушников. В Sony WF-1000XM3 главной «фишкой» является система активного шумоподавления Dual Noise Sensor.



Наушники обеспечивает улавливание с помощью двух микрофонов (внутреннего и внешнего) и подавление шума, позволяя полностью сконцентрироваться на музыке. Шумоподавляющий HD-процессор QN1e генерирует инвертированную звуковую волну, которая полностью нейтрализует внешний шум. Он позволяет не только подавить больше шумов на всех частотах, но и потребляет меньше энергии. Любые посторонние звуки — от гула в самолете до шума городских улиц — полностью заглушаются, оставляя пользователя наедине с музыкой.



Наушники WF-1000XM3 обладают традиционным для Sony высоким качеством звука. Система Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX) восстанавливает качество из сжатых форматов, включая MP3, приближая его к качеству аудио высокого разрешения.

Полностью беспроводная конструкция позволяет одновременно передавать звук сразу на левый и правый наушники, в отличие от традиционной схемы, когда звук сначала подается на левый, а затем на правый наушник. Новое улучшенное устройство антенны повышает качество соединения, так что можно забыть о «заиканиях», а уменьшенное время задержки аудиосигнала сводит на нет рассинхронизацию с видеопотоком.



Эргономичная конструкция с тремя точками опоры и прорезиненная поверхность некоторых элементов создают комфортную и стабильную посадку наушников. Кроме того, в комплекте идет набор из 7 амбушюр, позволяющих выбрать наиболее подходящую пару, в зависимости от анатомической формы уха.



Низкий уровень энергопотребления процессора повышает время автономной работы: наушники будут работать до 6 часов, а благодаря чехлу с функцией подзарядки на ходу, время автономной работы увеличивается до 24 часов с включенным шумоподавлением! Поддерживается технология быстрой зарядки, благодаря которой за 10 минут наушники зарядятся на 90 минут работы.

