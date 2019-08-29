Fitbit представила смарт-часы Versa 2 с Amazon Alexa

Fitbit представила смарт-часы Versa 2 с Amazon Alexa

Fitbit официально анонсировала смарт-часы Versa 2. Новинка получила несколько улучшений по сравнению с предшественником, включая более мощный процессор, а также AMOLED-дисплей с функцией Always On Display, которая позволяет отображать необходимую информацию на заблокированном экране.

Новая модель также превосходит оригинальную версию по продолжительности автономной работы — до пяти дней без подзарядки батареи. Для сравнения, смарт-часы Apple Watch обеспечивают до 2 дней автономной работы. В режиме Always On Display смарт-часы Versa 2 способны проработать без подзарядки немногим более двух дней.

Новая модель смарт-часов также поддерживает голосового помощника Amazon Alexa, с помощью которого можно приступить к тренировке, проверить расписание, управлять своим умным домом или отвечать на текстовые сообщения при сопряжении телефоном на Android.

Новинка также отличается водонепроницаемостью с возможностью погружения на глубину до 50 метров, с её помощью можно совершать платежи благодаря чипу NFC. Спецификации Versa 2 включают ресивер GPS, 15+ режимов тренировок, отслеживание женского здоровья и сердечного ритма в режиме 24/7 и поддержку интернет-сервиса потокового аудио Spotify.

Fitbit представила смарт-часы Versa 2 с Amazon Alexa

Начиная с сегодняшнего дня на Versa 2 можно оформить предзаказ по цене $199,95. Глобальные поставки устройства начнутся с 15 сентября. Также будет доступна версия Versa 2 Special Edition по цене $229,95.

Кроме того, Fitbit запускает новый сервис Fitbit Premium, подписка на который будет стоить $10 в месяц или $80 в год. Как сообщает компания, Fitbit Premium предоставит пользователю целостное представление о его здоровье, чего нет в других приложениях для укрепления здоровья и занятий фитнесом. Также можно будет воспользоваться девятью инструктирующими программами, которые помогут вам крепче спать, просыпаться полным энергии, повышать свою активность, управлять питанием и формировать общие стойкие здоровые привычки.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Ремонт Samsung Galaxy Note 10+ 5G — весьма сложная задачаРемонт Samsung Galaxy Note 10+ 5G — весьма сложная задача
В 2020 году Китай захватит до 70 % глобального рынка смартфонов с 5GВ 2020 году Китай захватит до 70 % глобального рынка смартфонов с 5G
Motorola выпустила дешевый смартфон One Action с хорошей батареейMotorola выпустила дешевый смартфон One Action с хорошей батареей
Redmi Note 8 получит процессор Snapdragon 665 и иной дизайн тыльной камерыRedmi Note 8 получит процессор Snapdragon 665 и иной дизайн тыльной камеры
Samsung и Apple ответят в суде за вредные для человека смартфоныSamsung и Apple ответят в суде за вредные для человека смартфоны
Блок рекламы


Похожие новости
LG представила смартфоны среднего уровня K50S и K40SLG представила смартфоны среднего уровня K50S и K40S
Samsung анонсировала смарт-часы Galaxy Watch Active 2 с цифровым безелем и LTESamsung анонсировала смарт-часы Galaxy Watch Active 2 с цифровым безелем и LTE
Новые смарт-часы Huawei сертифицированы в Китае: анонс уже близкоНовые смарт-часы Huawei сертифицированы в Китае: анонс уже близко
Huawei представила Nova 5i Pro: 6,26?, Kirin 810, 8 Гбайт ОЗУ и квадрокамераHuawei представила Nova 5i Pro: 6,26?, Kirin 810, 8 Гбайт ОЗУ и квадрокамера
Huawei представила конкурента Xiaomi Mi Band 4Huawei представила конкурента Xiaomi Mi Band 4
Новейший планшет Amazon Fire замечен на сайте FCCНовейший планшет Amazon Fire замечен на сайте FCC
Huawei представила мощный планшет MediaPad M6Huawei представила мощный планшет MediaPad M6
Samsung представила защищённый смартфон Xcover 4sSamsung представила защищённый смартфон Xcover 4s
WWDC 2019: Apple представила watchOS 6 с отдельным App StoreWWDC 2019: Apple представила watchOS 6 с отдельным App Store
Meizu представила 16Xs: 6,2? экран без вырезов, SD675, тройная камера, подэкранный сканер отпечатковMeizu представила 16Xs: 6,2? экран без вырезов, SD675, тройная камера, подэкранный сканер отпечатков
Последние новости
Подгружаем последние новости