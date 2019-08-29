Fitbit представила смарт-часы Versa 2 с Amazon Alexa

Fitbit официально анонсировала смарт-часы Versa 2. Новинка получила несколько улучшений по сравнению с предшественником, включая более мощный процессор, а также AMOLED-дисплей с функцией Always On Display, которая позволяет отображать необходимую информацию на заблокированном экране.

Новая модель также превосходит оригинальную версию по продолжительности автономной работы — до пяти дней без подзарядки батареи. Для сравнения, смарт-часы Apple Watch обеспечивают до 2 дней автономной работы. В режиме Always On Display смарт-часы Versa 2 способны проработать без подзарядки немногим более двух дней.

Новая модель смарт-часов также поддерживает голосового помощника Amazon Alexa, с помощью которого можно приступить к тренировке, проверить расписание, управлять своим умным домом или отвечать на текстовые сообщения при сопряжении телефоном на Android.

Новинка также отличается водонепроницаемостью с возможностью погружения на глубину до 50 метров, с её помощью можно совершать платежи благодаря чипу NFC . Спецификации Versa 2 включают ресивер GPS , 15+ режимов тренировок, отслеживание женского здоровья и сердечного ритма в режиме 24/7 и поддержку интернет-сервиса потокового аудио Spotify.

Начиная с сегодняшнего дня на Versa 2 можно оформить предзаказ по цене $199,95. Глобальные поставки устройства начнутся с 15 сентября. Также будет доступна версия Versa 2 Special Edition по цене $229,95.

Кроме того, Fitbit запускает новый сервис Fitbit Premium, подписка на который будет стоить $10 в месяц или $80 в год. Как сообщает компания, Fitbit Premium предоставит пользователю целостное представление о его здоровье, чего нет в других приложениях для укрепления здоровья и занятий фитнесом. Также можно будет воспользоваться девятью инструктирующими программами, которые помогут вам крепче спать, просыпаться полным энергии, повышать свою активность, управлять питанием и формировать общие стойкие здоровые привычки.



