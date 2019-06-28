Oppo MeshTalk позволит звонить без сотовых сетей

Компания Oppo анонсировала фирменную технологию МeshTalk, которая позволяет общаться при помощи смартфона даже там, где нет сотовых сетей. Это новая фишка, которая сразу снизит выручку сотовых операторов всего мира, как только получит широкое распространение.

Oppo MeshTalk превращает смартфон в аналог рации – технология позволяет передавать сигнал на расстояние до 3 километров, а приемником будет выступать еще один смартфон с этой технологией. За ее работу отвечает отдельный аппаратный модуль на системной плате, и при этом подключение к сотовым сетям не требуется, равно как wi-fi и Bluetooth.

При активации этого чипа смартфон сможет проработать до 72 часов в режиме ожидания, так что штука весьма экономичная и выгодная – за сотовую связь платить не придется. По слухам, первые смартфоны с поддержкой Oppo MeshTalk выйдут уже до конца текущего года, и это будут, естественно, мобильники непосредственно от самой Oppo. Их стоимость и прочие параметры пока засекречены, как и принцип работы самой технологии.

Максим Мишенев, MobileDevice


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