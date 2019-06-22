Realme 3 против Redmi Note 7: кто быстрее?

Realme 3 оснащен чипсетом MediaTek Helio P70, в то время как Redmi Note 7 использует чипсет Snapdragon 660. При этом оба смартфона, участвовавшие в тесте, имеют четыре гигабайта оперативной памяти.

На видео показано и сравнение камер устройств. Realme 3 оснащен двойной задней камерой с модулями 13 и 2 мегапикселя, а Redmi Note 7 — двойной задней камерой с модулями 12 и 2 Мп.

Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале TechTag.



