TCL вскоре начнет массовое производство гибких OLED-дисплеев

На февральской выставке MWC 2019 китайская компания TCL Group, являющаяся обладательницей брендов BlackBerry и Alcatel, продемонстрировала несколько моделей складных смартфонов с гибкими дисплеями, которые будут выпущены уже 2020 году.

Сейчас, спустя 3 месяца, на заводе TCL в Ухане была открыта производственная линия, которая будет изготавливать до 45 000 единиц гибких LTPS-AMOLED-дисплеев в месяц. Массовое производство новых матриц подразделением TCL Huaxing Optoelectronics стартует в IV квартале 2019 года.

В TCL планируют получить двузначный рост как по выручке и прибыли Huaxing. В I квартале 2019 года Huaxing заняла 3-е место в рейтинге крупнейших производителей дисплеев при наличии всего одного завода с доходом $27,2 млн. Вместе с открытием линии по производству гибких дисплеев LTPS-AMOLED, компанией было анонсировано заключении контрактов на поставку новых панелей с рядом неназванных популярных производителей мобильных устройств.

В то же время, Huaxing Optoelectronic не намерена быть производителем исключительно дисплеев для мобильных устройств и планирует стать лидером на рынке телевизионных панелей. Заметим, что ранее источники не один раз сообщали о планах Huaxing Optoelectronics стать поставщиком дисплеев для грядущих 65-дюймовых смарт-телевизоров Huawei , а вот поставкой матриц для младшей 55-дюймовой модели займется компания BOE.

Напомним, Huaxing Optoelectronic была основана в ноябре 2009 года со стартовым капиталом $2,6 млрд, на сегодня общий объем капиталовложений составляет приблизительно $6,5 млрд.