Meizu представила 16Xs: 6,2″ экран без вырезов, SD675, тройная камера, подэкранный сканер отпечатков

Китайские марки, судя по всему, не дадут нам заскучать: буквально ежедневно выходят новые смартфоны. Вот и Meizu порадовала любителей аппаратов среднего уровня, представив на китайском рынке, как и ожидалось, 16Xs. Устройство оснащено 6,2-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080 ? 2232 и яркостью 430 нит, тонкими рамками и отсутствием вырезов — площадь дисплея по отношению к передней грани составляет 90,29 %. Используется подэкранный сканер отпечатков пальцев. Небольшие отступы имеются внизу и вверху (кстати, в верхней грани удалось разместить фронтальную 16-Мп камеру с диафрагмой f/2,2 и функцией разблокировкой по лицу).

Сердцем смартфона выступает 8-ядерная 2-ГГц платформа Snapdragon 675, дополняемая 6 Гбайт ОЗУ LPDDR4x, 64 Гбайт или 128 Гбайт встроенной флеш-памяти. Ключевой особенностью выступает, пожалуй, тыльная тройная камера: основная с 48-Мп датчиком Quad Bayer 1/2,25" Samsung GM1 и диафрагмой f/1,7, автофокусом PDAF и кольцевой светодиодной вспышкой; 8-Мп сверхширокоугольная 118,8° с диафрагмой f/2,2; 5-Мп камера глубины с диафрагмой f/1,9.

При размерах 152 ? 74,4 ? 8,35 мм вес устройства составляет 165 грамм, задняя панель выполнена из плексигласа. Имеется батарея ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой скоростной 18-Вт зарядки mCharge через порт USB-C. В телефоне нет 3,5-мм аудиоразъёма, но компания представила новую гарнитуру EP2C для USB-C со встроенным ЦАП. Имеется поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 AC (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS и двух SIM-карт.

Meizu 16Xs работает под управлением Android 9 Pie с оболочкой Flyme OS 7 и выпускается в чёрном, синем, оранжевом и белом цветовых исполнениях по цене 1698 юаней (примерно $245) за конфигурацию 6/64 Гбайт и 1998 юаней ($289) за версию 6/128 Гбайт. Аппарат уже доступен для предварительного заказа, а поступит в продажу в Китае 10 июня. Гарнитура EP2C USB-C стоит 129 юаней ($18), но в комплекте со смартфоном она продаётся по специальной цене в 99 юаней ($14).



