Подтвержден дизайн Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 станет следующим флагманским смартфоном южнокорейского производителя. Инсайдеры Ice Universe и Стив Хеммерстоффер (OnLeaks) подтвердили дизайн грядущей новинки.

Samsung Galaxy Note 10 получит большой безрамочный дисплей. Сверху лицевой панели по центру, в небольшом круглом отверстии, расположится селфи-камера.

На тыльной панели гаджета разместится основная камера с четырьмя модулями. Три модуля, включающие главный модуль, широкоугольный модуль и телеобъектив будут располагаться вертикально в одном блоке. А рядом, во втором блоке, разместятся ToF-камера и вспышка.

Утверждается, что Galaxy Note 10 станет последним флагманом южнокорейского производителя, оснащенным датчиком изображения формата 1/2,55 дюйма, которые компания использует последние 4 года. В Samsung Galaxy S11 появится датчик изображения большего размера.