5G Super SIM – новые SIM-карты со 128 ГБ памяти

Инженеры китайского государственный телекоммуникационного оператора China Unicom нашли способ увеличить объём памяти SIM-карт до ёмкости памяти современных смартфонов или microSD-карт.

Максимальный объём современных SIM-карт составляет 256 КБ, чего достаточно только лишь для хранения телефонной книги и небольшого количества SMS. Тем временем, China Unicom совместно с Ziguang Group анонсировали новый мобильный чип под названием 5G Super SIM на 32, 64 и 128 ГБ.

На «симке» такого размера, помимо традиционных контактов и сообщений, можно хранить фотографии и видео, а также бекап всех данных, для чего необходимо использовать специальное приложение. Корпоративным клиентам также предлагается функция шифрования. В планах компании представить 5G Super SIM ёмкостью 512 ГБ и 1 ТБ.

5G Super SIM станут доступны в 40 китайских городах с октябре 2019 года. Стоимость новой SIM-карты и совместимость с устройствами пока что не сообщается.