Samsung Galaxy A70S станет первым смартфоном с 64-Мп камерой

Компания Samsung, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску смартфон Galaxy A70S — улучшенную версию модели Galaxy A70, которая дебютировала два месяца назад.

Коротко напомним характеристики Galaxy A70. Это процессор Snapdragon 670, экран Infinity-U Super AMOLED размером 6,7 дюйма по диагонали (2400 ? 1080 точек), 6/8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт. Во фронтальной части установлена 32-мегапиксельная селфи-камера. Основная камера выполнена в виде тройного блока с датчиками на 32 млн, 8 млн и 5 млн пикселей.

Что касается аппарата Galaxy A70S, то он, как утверждается, станет первым в мире смартфоном с камерой, оборудованной 64-мегапиксельным сенсором. Речь идёт об использовании датчика Samsung ISOCELL Bright GW1, который был представлен в текущем месяце.

Сенсор ISOCELL Bright GW1 выполнен по технологии Tetracell (Quad Bayer). При недостаточной освещённости этот датчик позволяет формировать качественные 16-мегапиксельные фотографии.

Сообщается, что смартфон Galaxy A70S выйдет во второй половине текущего года. Очевидно, ряд характеристик он унаследует у прародителя.



