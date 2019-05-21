Cardinal Red: смартфоны Samsung Galaxy S10 и S10+ выйдут в ярко-красном цвете

Cardinal Red: смартфоны Samsung Galaxy S10 и S10+ выйдут в ярко-красном цвете

Редактор сайта WinFuture Роланд Квандт (Roland Quandt), известный как источник достоверных утечек, опубликовал изображения смартфонов семейства Samsung Galaxy S10 в новом цвете Cardinal Red.

Речь идёт о ярко-красном исполнении. Сообщается, что такой цвет будет доступен для аппаратов Galaxy S10 и Galaxy S10+. Пока не ясно, планирует ли Samsung предлагать названный цветовой вариант для модели Galaxy S10e.

Нужно отметить, что компания Samsung около года назад анонсировала смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+ в тёмно-красном цвете Burgundy Red. На этот раз, если верить господину Квандту, готовится более яркий красный цвет. Наблюдатели уже говорят о сходстве этого оттенка с окраской (PRODUCT)RED смартфона iPhone XR.

Cardinal Red: смартфоны Samsung Galaxy S10 и S10+ выйдут в ярко-красном цвете

По всей видимости, аппараты Galaxy S10 и Galaxy S10+ в исполнении Cardinal Red будут предлагаться на международном рынке.

По оценкам IDC, в первом квартале нынешнего года компания Samsung стала крупнейшим производителем смартфонов с 71,9 млн реализованных устройств и долей в 23,1 %. При этом спрос на аппараты южнокорейского гиганта в годовом исчислении упал на 8,1 %.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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