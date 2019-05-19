Honor 20: официальные изображения и характеристики

Инсайдер Ишан Агарвал обнародовал качественные рендерные снимки грядущего, пока что официально не представленного смартфона Honor 20. Помимо этого, стали известны технические характеристики устройства.

Honor 20

Внешний вид

Ишан Агарвал заявил, что обнародованные ним снимки являются официальными изображениями без водяных знаков. На рендерах Honor 20 представлен в чёрной и синей цветовых вариациях, фронтальная камера размещена в точечном вырезе в верхней правой части дисплея, а сканер отпечатков пальцев – на боковой грани, как у флагманского Honor 20 Pro.

Honor 20

Также Агарвала сообщил, что внешне Honor 20 Pro практически не будет отличаться от Honor 20 за исключением основной камеры – вспышка в нём перенесена вправо и размещена под четвёртым сенсором камеры. Кроме того, Honor 20 Pro получит лазерный автофокус.

Характеристики

Исходя из предварительной информации, Honor 20 получит 6,26-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340?1080 пикселей, фирменный чипсет Kirin 980 (используемый в Huawei P30), до 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ ПЗУ, основную камеру с четырьмя модулями на 48, 16, 8 и 2 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 3750 мАч (против 4000 мАч у Honor 20 Pro).

Honor 20

Официальная международная презентация линейки флагманских смартфонов Honor 20 состоится 21 мая в Лондоне.


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