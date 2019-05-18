Порошенко подписал указ: 5G в Украине запустят в 2020 году

Мобильная связь нового поколения – или 5G – должна заработать в Украине в 2020 году. Соответствующий указ сегодня подписал президент Петр Порошенко. Об этом он сообщил на своей Facebook-странице, пишут AIN.UA

“Стандарт 5G – новые возможности для людей, новые возможности для IT-сектора, новые возможности для правительства, новые поступления в госбюджет, новые инвестиции в Украины, и самое главное: Украина уже точно не “пасет задних””, – отметил президент.

По его словам, указом четко определяется график запуска нового стандарта в стране таким образом, чтобы украинцы могли свободно пользоваться 5G на родине уже в следующем году.

“Это и план вывода частот, и скоординированная с правительством работа, и необходимые законодательные инициативы Верховной Рады и Парламента”, – уточнил президент.

По его словам, запуск 5G не только откроет для украинцев доступ к принципиально новым услугам, но и поспособствует развитию технологического бизнеса в стране.

“5G – это интерактивное телевидение, Video on Demand, электронное управление, повышение качества менеджмента, это абсолютно новая работа и привлекательность IT-сектора в Украине. А вы знаете, что Украина является одной из мировых лидеров по талантливой молодежи, которая сегодня интегрируется в IT-сектор”, – подчеркнул Порошенко.


Майя Яровая, AIN


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