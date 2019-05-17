Samsung анонсировала Galaxy S10+ и Galaxy Buds Olympic Games Edition

В преддверии летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Японии, компания Samsung анонсировала особую версию смартфона Galaxy S10+ Olympic Games Edition (SC-05L). Устройство будет доступно в цвете Prism White, дополненном логотипом грядущей Олимпиады в Токио. Помимо необычной окраски корпуса, аппарат ничем не отличается от стандартной версии Galaxy S10+. Кроме смартфона комплект поставки включает в себя белое издание беспроводных наушников Galaxy Buds. Релиз подготовлен эксклюзивно для японского оператора сотовой связи Docomo. Новинка выйдет ограниченной серией в 10 000 экземпляров и будет распространяться на территории Японии по цене в $1000.

Как уже было упомянуто ранее, технические характеристики гаджета совпадают с параметрами базовой модели Galaxy S10+. Устройство имеет 6,4-дюймовый дисплей с поддержкой разрешения 3040 ? 1440 пикселей. В верхней части дисплея расположилась фронтальная камера, выполненная на основе сенсоров на 10 и 8 Мп. Основная камера устройства сформирована из трёх сенсоров с разрешающей способностью 16, 12 и 12 Мп.

Основой новинки является производительный чип Qualcomm Snapdragon 855, который дополняется 8 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 Гбайт. Автономная работа обеспечивается аккумуляторной батареей ёмкостью 4100 мА·ч, которая поддерживает технологию беспроводной зарядки Wireless PowerShare.

Трудно сказать, появятся ли новинки за пределами Японии. Скорее всего, специальное издание, посвященное будущим Олимпийским играм, станет эксклюзивом, доступным только жителям страны.



