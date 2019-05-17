Samsung анонсировала Galaxy S10+ и Galaxy Buds Olympic Games Edition

Samsung анонсировала Galaxy S10+ и Galaxy Buds Olympic Games Edition

В преддверии летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Японии, компания Samsung анонсировала особую версию смартфона Galaxy S10+ Olympic Games Edition (SC-05L). Устройство будет доступно в цвете Prism White, дополненном логотипом грядущей Олимпиады в Токио. Помимо необычной окраски корпуса, аппарат ничем не отличается от стандартной версии Galaxy S10+. Кроме смартфона комплект поставки включает в себя белое издание беспроводных наушников Galaxy Buds. Релиз подготовлен эксклюзивно для японского оператора сотовой связи Docomo. Новинка выйдет ограниченной серией в 10 000 экземпляров и будет распространяться на территории Японии по цене в $1000.

Как уже было упомянуто ранее, технические характеристики гаджета совпадают с параметрами базовой модели Galaxy S10+. Устройство имеет 6,4-дюймовый дисплей с поддержкой разрешения 3040 ? 1440 пикселей. В верхней части дисплея расположилась фронтальная камера, выполненная на основе сенсоров на 10 и 8 Мп. Основная камера устройства сформирована из трёх сенсоров с разрешающей способностью 16, 12 и 12 Мп.

Основой новинки является производительный чип Qualcomm Snapdragon 855, который дополняется 8 Гбайт оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 Гбайт. Автономная работа обеспечивается аккумуляторной батареей ёмкостью 4100 мА·ч, которая поддерживает технологию беспроводной зарядки Wireless PowerShare.

Samsung анонсировала Galaxy S10+ и Galaxy Buds Olympic Games Edition

Трудно сказать, появятся ли новинки за пределами Японии. Скорее всего, специальное издание, посвященное будущим Олимпийским играм, станет эксклюзивом, доступным только жителям страны.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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