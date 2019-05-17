Vivo раздумывает над смартфонами с «реверсивным вырезом»

Мы уже рассказывали, что компании Huawei и Xiaomi патентуют смартфоны с выступом в верхней части для фронтальной камеры. Как теперь сообщает ресурс LetsGoDigital, над похожим конструктивным решением размышляет и фирма Vivo.

Описание новых сотовых аппаратов опубликовано на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). Заявки на патенты были поданы в прошлом году, но обнародована документация только сейчас.

Как можно видеть на иллюстрациях, Vivo предлагает два варианта расположения фронтальной камеры. Один из них предусматривает наличие скруглённого выступа в верхней части корпуса, другой — двух выступов меньшего размера, разнесённых на определённое расстояние.

В обоих случаях предлагается оснастить смартфон двойной селфи-камерой. В тыльной части также расположится двойная камера.

Изображения говорят о наличии стандартного 3,5-миллиметрового гнезда для наушников и симметричного порта USB Type-C — эти разъёмы расположены в нижней части корпуса.

В целом, дизайн устройств выглядит довольно спорным. Пока не ясно, появятся ли такие смартфоны на коммерческом рынке.



