Китайский производитель отобрал у Samsung 11 % рынка гибких AMOLED

С 2017 года, когда компания Samsung начала использовать в смартфонах гибкие (но тогда ещё не сгибающиеся) дисплеи AMOLED, ей принадлежал почти весь рынок подобных экранов. Точнее, если верить отчётам компании IHS Markit, то 96,5 % рынка гибких AMOLED. За прошедшее с тех пор время на этом направлении бросить серьёзный вызов Samsung смогли только китайцы. Так, китайская компания BOE Technology ввела в прошлом году в строй свой первый завод по производству OLED и гибких OLED ? предприятие B7 по обработке подложек поколения 6G (размеры подложек составляют 1,5 ? 1,85 м).

Следует оговориться, что гибкие и гнущиеся дисплеи OLED (или AMOLED, что в данном случае одно и то же) — это немного разная продукция, поэтому объёмы производства каждых из них будут зависеть от потребностей рынка и настройки линий. Также новые линии могут выпускать негнущиеся OLED, поэтому судить об объёмах производства гибких OLED BOE на заводе B7 проблематично, а возможности предприятия позволяют ежемесячно выпускать 48 тыс. подложек поколения 6G. И всё же BOE уже поставляет гибкие OLED для смартфонов Huawei Mate 20 Pro и Huawei P30 Pro, а также гнущиеся OLED для смартфона Huawei Mate X. Иначе говоря, она претендует на определённую часть рынка гибких OLED и явно прибирает к рукам долю Samsung на этом рынке. Так столько потеряла Samsung и приобрела BOE Technology?

Согласно отчёту аналитической компании Quanzhi Consulting, на который ссылается сайт Gizchina, на рынке гибких и гнущихся OLED компания BOE удерживает 11 %. Соответственно, доля Samsung на этом рынке снизилась с более чем 95 % до 81 %. Компания Samsung серьёзно относится к угрозе со стороны BOE, что только подчёркивает возможности и потенциал китайского производителя. В Samsung считают, что BOE воспользовалась украденной у неё технологией и оценивает от этого свои потери в следующие три года на уровне $5,8 млрд. Кстати, этот спор ещё не решён в судебном порядке. Поэтому его воздействие на рынок гибких OLED пока вне сферы прогнозов.

В следующие три года BOE намерена вплотную приблизиться к Samsung по объёмам выпуска гибких и гнущихся OLED. Для этого BOE строит заводы 6G B11 и B12. Каждое из этих предприятий ежемесячно будет обрабатывать по 48 тысяч подложек. Завод B11 войдёт в строй в конце 2019 года, а B12 ? в 2021 году. Тем самым BOE каждый месяц сможет обрабатывать 144 тыс. подложек размерами 6G. Возможности Samsung, если она не начнёт строить новых заводов для выпуска OLED ? 160 тыс. подложек в месяц. Есть подозрение, что 11 % рынка гибких OLED ? это не предел мечтаний китайского производителя.



