Смартфон-кирпич: в Samsung придумали странный аппарат

Смартфон-кирпич: в Samsung придумали странный аппарат

На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), как сообщает ресурс LetsGoDigital, появилась информация о смартфоне Samsung с весьма необычной конструкцией.

Речь идёт об аппарате в складном корпусе. При этом предусмотрены сразу три сочленения, которые позволяют устройству складываться в виде параллелепипеда.

Все грани такого смартфона-кирпича будет охватывать гибкий дисплей. В сложенном виде эти секции экрана могут отображать различную полезную информацию — время, уведомления, напоминания и пр.

Разложив аппарат, пользователь получит в своё распоряжение некое подобие планшета с довольно большой сенсорной поверхностью. При этом будет активирован соответствующий «планшетный» интерфейс.

Смартфон-кирпич: в Samsung придумали странный аппарат

Патентная документация говорит о том, что устройство планируется оборудовать портом USB и стандартным 3,5-миллиметровым гнездом для наушников. Прочие характеристики не раскрываются.

Собирается ли компания Samsung создавать коммерческий смартфон с предложенным дизайном, пока не ясно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Energizer выпустила защищенный смартфон Hardcase H10 в металлической упаковкеEnergizer выпустила защищенный смартфон Hardcase H10 в металлической упаковке
Apple Watch занимают более трети рынка «умных» часовApple Watch занимают более трети рынка «умных» часов
Рендер раскрывает особенности дизайна недорогого смартфона Moto E6Рендер раскрывает особенности дизайна недорогого смартфона Moto E6
Рынку планшетов пророчат дальнейшее падениеРынку планшетов пророчат дальнейшее падение
Коммерческая сеть 5G в Южной Корее: 260 000 пользователей за первый месяцКоммерческая сеть 5G в Южной Корее: 260 000 пользователей за первый месяц
Блок рекламы


Похожие новости
Китайский производитель отобрал у Samsung 11 % рынка гибких AMOLEDКитайский производитель отобрал у Samsung 11 % рынка гибких AMOLED
Huawei троллит Samsung большим рекламным щитом возле магазина конкурентаHuawei троллит Samsung большим рекламным щитом возле магазина конкурента
Продажи Samsung Galaxy Fold отложили до второй половины 2019 годаПродажи Samsung Galaxy Fold отложили до второй половины 2019 года
Продажи смартфонов Huawei растут, а Apple и Samsung – падаютПродажи смартфонов Huawei растут, а Apple и Samsung – падают
Samsung запатентовала смартфон с дисплеем на весь корпусSamsung запатентовала смартфон с дисплеем на весь корпус
Samsung запустит собственную криптовалютуSamsung запустит собственную криптовалюту
Samsung представила Galaxy View 2 – 17,3-дюймовый планшет за $740Samsung представила Galaxy View 2 – 17,3-дюймовый планшет за $740
iFixit рассказали о недостатках гибкого смартфона Samsung Galaxy FoldiFixit рассказали о недостатках гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold
Будущие iPhone могут получить 5G-модемы не только Qualcomm, но и SamsungБудущие iPhone могут получить 5G-модемы не только Qualcomm, но и Samsung
Samsung признала проблемы с дисплеем Galaxy Fold и откладывает продажи смартфонаSamsung признала проблемы с дисплеем Galaxy Fold и откладывает продажи смартфона
Последние новости
Подгружаем последние новости