Смартфон-кирпич: в Samsung придумали странный аппарат
На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), как сообщает ресурс LetsGoDigital, появилась информация о смартфоне Samsung с весьма необычной конструкцией.
Речь идёт об аппарате в складном корпусе. При этом предусмотрены сразу три сочленения, которые позволяют устройству складываться в виде параллелепипеда.
Все грани такого смартфона-кирпича будет охватывать гибкий дисплей. В сложенном виде эти секции экрана могут отображать различную полезную информацию — время, уведомления, напоминания и пр.
Разложив аппарат, пользователь получит в своё распоряжение некое подобие планшета с довольно большой сенсорной поверхностью. При этом будет активирован соответствующий «планшетный» интерфейс.
Патентная документация говорит о том, что устройство планируется оборудовать портом USB и стандартным 3,5-миллиметровым гнездом для наушников. Прочие характеристики не раскрываются.
Собирается ли компания Samsung создавать коммерческий смартфон с предложенным дизайном, пока не ясно.
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Mobile
10.05.2019 10:03