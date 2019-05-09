ZTE Axon 10 Pro на Snapdragon 855 и с 12 ГБ ОЗУ выходит в продажу

Компания ZTE выпускает в продажу смартфон Axon 10 Pro. Особенностями новинки стал чипсет Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ, поддержка сетей 5G (в специальной версии) и быстрая файловая система F2FS.

Дисплей

ZTE Axon 10 Pro заключен в корпус из стекла и металла, и обладает 6,47-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340?1080 пикселей и поддержкой HDR. Площадь экрана занимает 82% всей лицевой панели. Толщина корпуса гаджета составляет 7,9 мм. В верхней части лицевой панели имеется каплевидный вырез, где размещается селфи-камера.

Аппаратная основа

Производительность новинки обеспечивает процессор Snapdragon 855 с новой оптимизированной файловой системой F2FS, которая обеспечивает большие скорости чтения и более высокую производительность при чтении и записи с произвольным доступом блоками размером 4 КБ.

Тепло-отведение в смартфоне улучшено с помощью технологии жидкостного охлаждения и композитных материалов с фазовым переходом.

Также стоит отметить модуль памяти Sandisk iNAND 8521, обеспечивающий скорость чтения до 800 МБ/с и скорость записи до 500 МБ/с.

Объём оперативной памяти составляет 6/8/12 ГБ, объем встроенной памяти – 128/256 ГБ, с возможностью расширения. Ёмкость аккумулятора достигает 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки QC 4+. Проводная зарядка осуществляется через порт USB Type-C.

Камеры

Помимо этого, ZTE Axon 10 Pro получил тройную основную камеру с модулями 48 Мп (f/1.7) + 20 Мп (широкоугольный объектив, 125 °, f/2.2) + 8 Мп (телеобъективом, f/2.4). Разрешение селфи-камеры составляет 20 Мп с апертурой f/2.0.

Прочее

Также стоит отметить стерео-динамики со звуковыми эффектами DTS: X Ultra, наушники Hi-Fi, поддержку бесконтактных платежей NFC и дактилоскопический сканер (скорость разблокировки 0,272 с.), интегрированный в экран. В качестве ПО используется Android 9 MiFavor 9.1. Размеры: 159,2?73,4?7,9 мм, вес – 187 граммов. 3,5-мм разъёма в устройстве нет.

Доступность, цены

В продаже ZTE Axon 10 Pro выходит уже сегодня – 7 мая. Стоимость новинки с поддержкой 4G составляет:

6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ – 3199 юаней ($472);

8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ – 3699 юаней ($546);

12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ – 4199 юаней ($620).

Версия с 5G будет доступна в модификациях 6 ГБ + 128 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Сроки выхода этого аппарата пока неизвестны.