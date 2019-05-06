Продажи Samsung Galaxy Fold отложили до второй половины 2019 года

В феврале текущего года компания Samsung анонсировала свой первый складной смартфон с гибким экраном под названием Galaxy Fold. В конце апреля инновационный гаджет должен был поступить в продажу. Однако из-за проблем с дисплеем выпуск гибкого смартфона отложили на неопределенный срок.

На данный момент Samsung делает все возможное, чтобы выявить и исправить проблемы как можно быстрее. Согласно изданию LetsGoDigital, Galaxy Fold появится на мобильном рынке во второй половине текущего года. Точная дата начала продаж будет объявлена в течение нескольких недель.

По мнению iFixit, большинство проблем Galaxy Fold связаны с тем, что экран не имеет достаточной защиты от попадания мусора внутрь устройства. Помимо этого, верхний защитный слой экрана выглядит как обычная пленка. При попытке снять ее, нарушается целостность дисплея, что и вызывает поломку гаджета.