Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким дисплеем на 8 и 13 дюймов

Как сообщает, южнокорейское издание The Bell, Samsung уже работает над двумя устройствами G- и S-типа с экранами, намного большими, чем у оригинального Galaxy Fold. Аппарат G-типа будет складываться вовнутрь дважды в форме буквы «G». В разложенном состоянии размер дисплея составит 8 дюймов.

Другое устройство S-типа будет включать в себя три модуля, которые будут складываться в форме буквы «S». Размер экрана, в разложенном состоянии, составит 13 дюймов. Согласно словам источника из цепочки поставщиков Samsung, что в приемниках Galaxy Fold в основном будут использоваться те же компоненты, что и в нынешнем гибком гаджете. Но вот дисплеи будут отличаться.

Разработка новых складных устройств должна быть окончена до конца текущего года. Когда аппараты появятся на мобильном рынке – неизвестно.