Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким дисплеем на 8 и 13 дюймов

Как сообщает, южнокорейское издание The Bell, Samsung уже работает над двумя устройствами G- и S-типа с экранами, намного большими, чем у оригинального Galaxy Fold. Аппарат G-типа будет складываться вовнутрь дважды в форме буквы «G». В разложенном состоянии размер дисплея составит 8 дюймов.

New Galaxy Fold

Другое устройство S-типа будет включать в себя три модуля, которые будут складываться в форме буквы «S». Размер экрана, в разложенном состоянии, составит 13 дюймов. Согласно словам источника из цепочки поставщиков Samsung, что в приемниках Galaxy Fold в основном будут использоваться те же компоненты, что и в нынешнем гибком гаджете. Но вот дисплеи будут отличаться.

Galaxy Fold
Galaxy Fold
Galaxy Fold
Galaxy Fold

Разработка новых складных устройств должна быть окончена до конца текущего года. Когда аппараты появятся на мобильном рынке – неизвестно.


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