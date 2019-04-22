Nokia 9 PureView разблокируется чужими отпечатками пальцев

Несколько дней назад для смартфона с пента-камерой Nokia 9 PureView стало доступно обновление ПО , предназначенное для ускорения работы подэкранного дактилоскопического сканера. Датчик теперь работает не только быстрее, но и срабатывает на чужие отпечатки, которые не зарегистрированы в смартфоне.

Ложное срабатывание происходит случайно и не всегда. Чтобы разблокировать телефон чужим пальцем потребуется несколько попыток.

Наиболее вероятным объяснением этой уязвимости является то, что Nokia доработала алгоритмы считывателя отпечатков пальцев, которые стали выдавать положительное считывание с меньшим уровнем совпадений.