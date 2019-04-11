Honor 20 и Honor 20 Pro: характеристики, цена и дата анонса

Компания Huawei готовит к выпуску два новых смартфона Honor 20 и Honor 20 Pro. В китайской социальной сети Weibo были опубликованы технические характеристики грядущих новинок и их стоимость.

Характеристики

Honor 20 будет обладать 6,1-дюймовый OLED-дисплеем со сканером отпечатков пальцев, интегрированным в экран. Производительность гаджета обеспечит процессор Kirin 980. Емкость аккумулятора составит 3650 мАч. Будет поддерживаться быстрая зарядка мощностью 22,5 Вт.

Помимо этого, Honor 20 получит тройную основную камеру с модулями: главный модуль на 48 Мп, супер широкоугольный датчик на 20 Мп и телеобъектив, обеспечивающий 3-х кратный оптический зум на 8 Мп. Разрешение селфи-камеры составит 32 Мп.

Honor 20 Pro будет отличаться от младшей модели большим экраном и основной камерой с четырьмя модулями, где главный датчик Sony IMX600.

Дата анонса, цена

Официальный дебют Honor 20 и Honor 20 Pro состоится 25 апреля. Стоимость Honor 20 в конфигурации 6+128 ГБ составит $445. Версия 8+128 ГБ обойдется в $505. Топовая версия 8+256 ГБ будет доступна по $565.