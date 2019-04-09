Сканер отпечатков Samsung Galaxy S10+ обошли с помощью 3D-принтера

Samsung Galaxy S10 стал первым устройством южнокорейского производителя с дактилоскопическим сканером, интегрированным в дисплей. В смартфоне используется ультразвуковой датчик от компании Qualcomm . Теоретически, ультразвуковой датчик должен быть более быстрым и более безопасным, чем оптический модуль. Но на практике оказалось совсем не так.

Пользователь онлайн-сервиса Imgur под ником Darkshark смог обмануть дактилоскопический сканер Galaxy S10 Plus с помощью отпечатка пальца, сделанного на 3D-принтере. Как отмечает Darkshark, он начал с того, что сфотографировал свой отпечаток пальца, оставленный на бокале, а затем использовал Photoshop для усиления контраста. Затем с использованием 3ds Max, он создал 3D-модель отпечатка пальца. Пользователю потребовалось три попытки чтобы разблокировать гаджет. Как утверждает автор, весь процесс у него занял всего лишь три минуты.

Стоит отметить, что это не единственный случай обмана системы защиты. В 2016 году полиция использовала 3D-отпечатка для доступа к смартфону убитого человека. В 2017 году при помощи маски удалось обмануть систему Face ID в iPhone.