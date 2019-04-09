Meizu резко разлюбила всех своих пользователей
Компания Meizu может стать фигурантом крупного скандала, вызванного недовольством пользователей. Столь крупный производитель смартфонов, пользующихся спросом во всем мире, стал откровенно игнорировать своих пользователей и крайне неохотно оказывать им поддержку.
В частности, Meizu совершенно не обновляет свои продукты за пределами Китая – смартфон Meizu 15, вышедший весной 2018 года, за год так и не получил ни одного апдейта прошивки в своей глобальной версии. Августовский Meizu 16, топовый по меркам 2018 года флагман, получил всего лишь одно обновление, и это лишь два случая из великого множества, так как компания в последние годы выкатила много новых моделей.
И тут есть два варианта – или Meizu настолько уверена в совершенстве старых версий Android и в собственной прошивке Flyme OS, что не считает необходимостью пилить апдейты, так как совершенной продукции они не требуются, или ее вообще не интересуют потребители. Тут наиболее вероятен второй вариант, но при таком раскладе Meizu ничем не отличается от китайских производителей низшего звена, разве что стоимостью своих аппаратов. Сама Meizu пока никак не комментирует все это, тема на официальном форуме, в которой рассмотрена эта проблема, набрала 7000 просмотров и 400 ответов, однако сейчас она уже удалена администраторами.
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Mobile
09.04.2019 05:00