Meizu резко разлюбила всех своих пользователей

Компания Meizu может стать фигурантом крупного скандала, вызванного недовольством пользователей. Столь крупный производитель смартфонов, пользующихся спросом во всем мире, стал откровенно игнорировать своих пользователей и крайне неохотно оказывать им поддержку.

В частности, Meizu совершенно не обновляет свои продукты за пределами Китаясмартфон Meizu 15, вышедший весной 2018 года, за год так и не получил ни одного апдейта прошивки в своей глобальной версии. Августовский Meizu 16, топовый по меркам 2018 года флагман, получил всего лишь одно обновление, и это лишь два случая из великого множества, так как компания в последние годы выкатила много новых моделей.

И тут есть два варианта – или Meizu настолько уверена в совершенстве старых версий Android и в собственной прошивке Flyme OS, что не считает необходимостью пилить апдейты, так как совершенной продукции они не требуются, или ее вообще не интересуют потребители. Тут наиболее вероятен второй вариант, но при таком раскладе Meizu ничем не отличается от китайских производителей низшего звена, разве что стоимостью своих аппаратов. Сама Meizu пока никак не комментирует все это, тема на официальном форуме, в которой рассмотрена эта проблема, набрала 7000 просмотров и 400 ответов, однако сейчас она уже удалена администраторами.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Раскрыта стоимость смартфона LG V50 ThinQ 5G, который поступит в продажу 19 апреляРаскрыта стоимость смартфона LG V50 ThinQ 5G, который поступит в продажу 19 апреля
Honor View 20 против Xiaomi Pocophone F1: тест на скоростьHonor View 20 против Xiaomi Pocophone F1: тест на скорость
Honor View 20 против Samsung Galaxy S10+: кто быстрее?Honor View 20 против Samsung Galaxy S10+: кто быстрее?
Глава Xiaomi подтвердил уменьшение количества рекламы в MIUIГлава Xiaomi подтвердил уменьшение количества рекламы в MIUI
Смартфон OnePlus 7 показался на рендерахСмартфон OnePlus 7 показался на рендерах
Блок рекламы


Похожие новости
Meizu 16s на Snapdragon 855 протестирован в AnTuTuMeizu 16s на Snapdragon 855 протестирован в AnTuTu
ZTE показала концепты своих будущих безрамочных смартфоновZTE показала концепты своих будущих безрамочных смартфонов
Фотокамера в Meizu Note 9 будет двойнойФотокамера в Meizu Note 9 будет двойной
Близится выход смартфона Meizu Note 9 Lite на платформе Snapdragon 660Близится выход смартфона Meizu Note 9 Lite на платформе Snapdragon 660
Meizu 16s Plus появился на «живых» фотоMeizu 16s Plus появился на «живых» фото
WhatsApp ограничит добавление пользователей в групповые чаты без их согласияWhatsApp ограничит добавление пользователей в групповые чаты без их согласия
Meizu 16s получит классический дизайн без вырезовMeizu 16s получит классический дизайн без вырезов
Meizu 16s окажется дороже Xiaomi Mi 9Meizu 16s окажется дороже Xiaomi Mi 9
Motorola Moto G7 Plus заряжается быстрее практически всех смартфонов в миреMotorola Moto G7 Plus заряжается быстрее практически всех смартфонов в мире
Регулятор рассекретил внешность смартфона Meizu Note 9Регулятор рассекретил внешность смартфона Meizu Note 9
Последние новости
Подгружаем последние новости