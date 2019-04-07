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Honor View 20 против Samsung Galaxy S10+: кто быстрее? Оба смартфона, участвовавшие в тесте, оснащены восемью гигабайтами оперативной памяти и работают под управлением ОС Android 9 Pie. При этом Samsung Galaxy S10+ оборудован чипсетом Exynos 9820, в то время как Honor View 20 — чипсетом Kirin 980. Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале FoneTech.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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