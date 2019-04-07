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2019-04-07
Honor View 20 против Samsung Galaxy S10+: кто быстрее?
Оба смартфона, участвовавшие в тесте, оснащены восемью гигабайтами оперативной памяти и работают под управлением ОС Android 9 Pie. При этом Samsung Galaxy S10+ оборудован чипсетом Exynos 9820, в то время как Honor View 20 — чипсетом Kirin 980.
Ролик, посвященный сравнению, был опубликован на YouTube-канале FoneTech.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
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