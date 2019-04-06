В двух городах США запустили сеть 5G

На неделю раньше запланированного срока, американский оператор Verizon официально включил сверхширокополосную сеть 5G в отдельных районах Миннеаполиса и Чикаго.

Для того чтобы воспользоваться ультра-быстрым беспроводным соединением следующего поколения необходим телефон с поддержкой 5G. На данный момент в США доступен только смартфон Moto Z3 стоимостью $240. Помимо этого, потребуется специальный модуль Moto Mod за $200, который напоминает небольшую батарейку, позволяющее телефону подключаться к 5G-сети. В скором времени на рынок выйдет и Samsung Galaxy S10 5G.

К сожалению, пока 5G не покрывает Чикаго и Миннеаполис целиком. В Чикаго покрытие 5G сосредоточено в таких областях, как Уэст-Луп и Саут-Луп, а также вокруг таких достопримечательностей, как Union Station, Willis Tower и Millennium Park. В Миннеаполисе сервис сконцентрирован в центре города и на американском банковском стадионе.

Качество связи также оставляет желать лучшего. Скорость составляет 480 Мбит/с, а иногда – 600 Мбит/с. Журналист Engadget, эксперементируя, скачал мобильную игру PUBG Mobile весом за четыре с половиной минуты. Вес игры составлял 1,81 ГБ. Если игру качать через 4G-сети, то на это понадобится 8 минут.