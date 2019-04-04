Samsung выпустит уменьшенную версию Galaxy Note10

Как ожидается, свой следующий флагманский смартфон Galaxy Note 10 компания Samsung впустит в августе нынешнего года. Предполагается, что следуя тенденции серии Galaxy S10, южнокорейский производитель выпустит и уменьшенную модель, возможно, под названием Galaxy Note 10e.

Galaxy S10

Samsung Galaxy Note 10 станет самым большим смартфоном серии Note 10 и будет обладать основной камерой с четырьмя модулями и двойной селфи-камерой. Меньшая версия Galaxy Note 10 в основном будет предназначена для европейского рынка, и получит тройную основную камеру и двойную фронтальную камеру. Согласно источнику, модули основной камеры у старшей версии Samsung Galaxy Note 10 будут располагаться горизонтально, как и у Galaxy S10+.

Предположительно, Samsung Galaxy Note 10 получит 6,75-дюймовый AMOLED-дисплей, 12 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ встроенной памяти, гигантский аккумулятор и поддержку стилуса S-Pen.


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