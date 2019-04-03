Пользователи iPad Pro жалуются на замирающие экраны

На форумах MacRumors участились жалобы владельцев iPad Pro 2017 и 2018 годов на проблемы с дисплеями. Пользователи планшетов сетуют, что экраны их гаджетов иногда не реагируют на прикосновения, запинаются при прокрутке, пропускают нажатия клавиш и имеют другие подобные проблемы.

Некоторые пользователи столкнулись с описанными проблемами сразу же после приобретения своих устройств. Больше всего жалоб поступает от владельцев новых iPad Pro 2018, но также проблемами с дисплеями подвержены и iPad Pro 2017 года выпуска.