Пользователи iPad Pro жалуются на замирающие экраны

На форумах MacRumors участились жалобы владельцев iPad Pro 2017 и 2018 годов на проблемы с дисплеями. Пользователи планшетов сетуют, что экраны их гаджетов иногда не реагируют на прикосновения, запинаются при прокрутке, пропускают нажатия клавиш и имеют другие подобные проблемы.
Некоторые пользователи столкнулись с описанными проблемами сразу же после приобретения своих устройств. Больше всего жалоб поступает от владельцев новых iPad Pro 2018, но также проблемами с дисплеями подвержены и iPad Pro 2017 года выпуска.
Как исправить возникшую проблему с дисплеями – неясно. Ни перезагрузка устройства, ни возврат к заводским настройкам не помогают. Является ли это программной или аппаратной проблемой – неизвестно. Сообщается, что проблеме с дисплеями подвержены как iPad Pro под управлением iOS 11.3, так и устройства, работающие на iOS 12.2.