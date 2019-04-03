Пользователи iPad Pro жалуются на замирающие экраны

На форумах MacRumors участились жалобы владельцев iPad Pro 2017 и 2018 годов на проблемы с дисплеями. Пользователи планшетов сетуют, что экраны их гаджетов иногда не реагируют на прикосновения, запинаются при прокрутке, пропускают нажатия клавиш и имеют другие подобные проблемы.

iPad Pro 2018

Некоторые пользователи столкнулись с описанными проблемами сразу же после приобретения своих устройств. Больше всего жалоб поступает от владельцев новых iPad Pro 2018, но также проблемами с дисплеями подвержены и iPad Pro 2017 года выпуска.

Как исправить возникшую проблему с дисплеями – неясно. Ни перезагрузка устройства, ни возврат к заводским настройкам не помогают. Является ли это программной или аппаратной проблемой – неизвестно. Сообщается, что проблеме с дисплеями подвержены как iPad Pro под управлением iOS 11.3, так и устройства, работающие на iOS 12.2.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Galaxy S10 Plus проиграл iPhone Xs Max в дроп-тестеGalaxy S10 Plus проиграл iPhone Xs Max в дроп-тесте
Google прекращает продажи смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XLGoogle прекращает продажи смартфонов Pixel 2 и Pixel 2 XL
Специалисты нашли 36 новых уязвимостей в протоколе 4G LTEСпециалисты нашли 36 новых уязвимостей в протоколе 4G LTE
Huawei объяснила, почему полностью не убрала рамки в Huawei P30 и P30 ProHuawei объяснила, почему полностью не убрала рамки в Huawei P30 и P30 Pro
Раскрыта стоимость смартфона LG V50 ThinQ 5G, который поступит в продажу 19 апреляРаскрыта стоимость смартфона LG V50 ThinQ 5G, который поступит в продажу 19 апреля
Блок рекламы


Похожие новости
iPad mini 5 разобрали: планшет получил 3 ГБ ОЗУ и практически неремонтопригоденiPad mini 5 разобрали: планшет получил 3 ГБ ОЗУ и практически неремонтопригоден
Apple представила новый планшет iPad mini с 7,9-дюймовым экраном RetinaApple представила новый планшет iPad mini с 7,9-дюймовым экраном Retina
Владельцы Samsung Galaxy S10 жалуются на ряд баговВладельцы Samsung Galaxy S10 жалуются на ряд багов
Бюджетный iPad следующего поколения сохранит Touch ID и разъём для наушниковБюджетный iPad следующего поколения сохранит Touch ID и разъём для наушников
Пользователи устранили «главный недостаток» Samsung Galaxy S10Пользователи устранили «главный недостаток» Samsung Galaxy S10
На Apple подали иск из-за смерти, причиненной iPadНа Apple подали иск из-за смерти, причиненной iPad
Пользователи iPhone XS жалуются на треснутую камеруПользователи iPhone XS жалуются на треснутую камеру
Владельцы iPhone XS жалуются на случайное включение фонарикаВладельцы iPhone XS жалуются на случайное включение фонарика
Новые недорогие Apple iPad не получат Face IDНовые недорогие Apple iPad не получат Face ID
Apple обновила прошивки iPhone, iPad и Apple WatchApple обновила прошивки iPhone, iPad и Apple Watch
Последние новости
Подгружаем последние новости